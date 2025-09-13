مصيفك في مرسى مطروح.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن للإقامة

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في مرسى مطروح، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في مرسى مطروح، وفقا لموقع "بوكينج".

Dareen Hotel

يتميز مكان إقامة "Dareen Hotel" بصالة مشتركة ويقع في مرسى مطروح في محافظة مطروح على بُعد 300 م من شاطئ مرسى مطروح، تحتوي بعض الوحدات في مكان الإقامة على شرفة مع إطلالة على البحر.

تحتوي جميع الغرف على حمّام خاص مع دش، بينما توفر بعض الغرف تراس وتوفر غرف أخرى إطلالات على المدينة.

يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 3 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد واحد 548+ 82 رسوم وضرائب بإجمالي 630 جنيها.

Anglo Chalets - Ageeba beach

يقع مكان إقامة "Anglo Chalets - Ageeba beach" في مرسى مطروح في محافظة مطروح بالقرب من شاطئ عجيبة ويوفر إقامة مع مواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تحتوي كل وحدة على شرفة حيث يمكن الاستمتاع بإطلالات على البحر، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومنطقة تناول الطعام، ومطبخ مجهز جيداً وحمّام خاص مع دش. يتوفر أيضاً ما يلي: ثلاجة وفرن وموقد مسطح، بالإضافة إلى غلاية.

يوفر مكان إقامة "Anglo Chalets - Ageeba beach" تراس.

يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 24 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد واحد 778+ 117 رسوم وضرائب بإجمالي 895 جنيها.

Tent

يوفر مكان إقامة "Tent" إطلالات على المدينة وخدمة واي فاي مجاني ومواقف خاصة للسيارات مجاناً، وهو يقع في مرسى مطروح على بُعد 500 م من شاطئ الليدو.

تحتوي جميع الوحدات المكيفة على مطبخ مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام وثلاجة وغلاية وفرن. سيجد الضيوف شرفة مع إطلالة على البحر في كل وحدة.

كما يمكن للضيوف الاسترخاء في منطقة الصالة المشتركة.

يبعد مكان إقامة "Tent" مسافة 700 م عن شاطئ مرسى مطروح و800 م عن شاطئ العوام. يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 3 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لفرد واحد 1703+ 256 رسوم وضرائب بإجمالي 1959 جنيها.

تاهيتي مطروح

يقع مكان إقامة "تاهيتي مطروح" في مرسى مطروح. تشمل كل غرفة شرفة.

لدى كل غرفة في "تاهيتي مطروح" جهاز تكييف ومكتب وحمّام خاص، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة وبياضات أسرّة، وتراس مع إطلالة على البحر. تحتوي جميع الوحدات على صندوق ودائع آمن.

يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 23 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد واحد 1993+ 299 رسوم وضرائب بإجمالي 2292 جنيها.

برج اليمامة مرسي مطروح شقة 701

يقع مكان إقامة "برج اليمامة مرسي مطروح شقة 701" في مرسى مطروح بالقرب من شاطئ العوام.

توفر هذه الشقة إمكانية الوصول إلى شرفة مع إطلالات على الحديقة. وتتوفر (1) غرفة نوم، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف. يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 3 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد واحد 2103+ 315 رسوم وضرائب بإجمالي 2418 جنيها.





