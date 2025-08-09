إعلان

5 دول يمكنك زيارتها بجوازك المصري دون تأشيرة.. 20 صورة

01:31 م السبت 09 أغسطس 2025
يعتبر جواز السفر المصري من الجوازات التي تتيح لحامله السفر إلى عدد من الدول دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، أو الحصول عليها عند الوصول، أو بتأشيرة إلكترونية.

فيما يلي 5 دول يمكنك زيارتها بسهولة وبدون تأشيرة (أو بتأشيرة عند الوصول إلكترونية ميسرة، وفقًا لموقع passportindex.

الأردن

يمكن للمصريين السفر إلى الأردن دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وتسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا.

الأردن دولة غنية بالمعالم التاريخية والطبيعية مثل البتراء، البحر الميت، وادي رم، وعمان العاصمة التي تجمع بين الحداثة والتاريخ، كما أنها قريبة جغرافياً من مصر.

ماليزيا

تتيح ماليزيا للمصريين الدخول بدون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
تجمع ماليزيا بين المدن الحديثة، الغابات المطيرة المورقة، والجزر الجميلة. تشتهر ببرج بتروناس في كوالالمبور، وشواطئ لانكاوي، والمواقع الثقافية في بينانغ.

موريشيوس

يمكن للمصريين دخول موريشيوس بدون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
هي جنة استوائية في المحيط الهندي، تشتهر بشواطئها الفيروزية، الطبيعة الخلابة، والأنشطة المائية، بالإضافة إلى مواقع طبيعية مثل "الأراضي السبع الملونة في شاماريل".

إندونيسيا (تأشيرة عند الوصول)

يمكن الحصول على التأشيرة عند الوصول للإقامة لمدة 30 يومًا، مما يجعل عملية الدخول بسيطة.

تشتهر بجزيرة بالي الساحرة، وتقدم تجارب متنوعة من الشواطئ الهادئة إلى المعابد القديمة والثقافة الغنية.

سريلانكا (تأشيرة عند الوصول أو إلكترونية)

يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية ميسرة، وتتميز سريلانكا بجمالها الطبيعي الخلاب، من الشواطئ الهادئة إلى مزارع الشاي الخضراء، والمعالم التاريخية مثل صخرة سيجيريا، كما أنها تعتبر وجهة سياحية اقتصادية.

