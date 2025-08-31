الليلة بـ 46 ألف جنيه.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في رأس البر



كتب – سيد متولي



يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في رأس البر، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.



ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في رأس البر، وفقا لموقع "بوكينج".



شقة مميزة بدمياط الجديدة

يقع مكان إقامة "شقة مميزة بدمياط الجديدة" في دمياط الجديدة. يمكن للضيوف الاستمتاع في جميع أنحاء مكان الإقامة بخدمة الواي فاي المجاني المتوفرة في مكان الإقامة.



توفر هذه الشقة إمكانية الوصول إلى شرفة مع إطلالات على الحديقة. وتتوفر (1) غرفة نوم، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف. يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.



سعر الليلة 42620 + 4262 ضرائب ورسوم بإجمالي 46882 جنيها.



شقة مفروشة مميزه بكمباوند دار مصر

يقع مكان إقامة "شقة مفروشة مميزه بكمباوند دار مصر" في دمياط الجديدة، ويوفر مسبحاً خاصاً. يوفر مكان الإقامة تراس وإطلالات على الحديقة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع في جميع أنحاء مكان الإقامة بخدمة الواي فاي المجاني.



تتوفر (2) غرفة نوم للضيوف في هذه الشقة، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة. يحتوي مكان الإقامة هذا على مطبخ.



سعر الليلة 22949 + 2295 ضرائب ورسوم بإجمالي 25244 جنيها.



العربية العالمية للسياحة و الرحلات شقق فندقية فاخرة برأس البر

يقع مكان إقامة "العربية العالمية للسياحة و الرحلات شقق فندقية فاخرة برأس البر" في ‘Izbat al Burj، ويوفر جهاز تكييف وإمكانية استخدام حديقة فيها تراس. يوفر مكان الإقامة حوض استحمام سبا.



توفر جميع الوحدات شرفة مع إطلالات على البحر، وتحتوي على مطبخ مع ثلاجة وميكروويف. يتوفر أيضاً ما يلي: موقد مسطح وغلاية.



سعر الليلة 7093 + 709 ضرائب ورسوم بإجمالي 7802 جنيها.



فندق شتيجنبرجر اللسان

يقع مكان إقامة "Steigenberger Hotel El Lessan" المصنف 5 نجوم مقابل الشاطئ في رأس البر ويتميز بمسبح خارجي ومركز للياقة البدنية ومنطقة شاطئ خاص. تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعماً، وخدمة الغرف، ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى واي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة. يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.



تحتوي كل غرفة في "Steigenberger Hotel El Lessan" على شرفة. تحتوي جميع الغرف في "Steigenberger Hotel El Lessan" على حمّام خاص مع لوازم استحمام مجاناً، بالإضافة إلى تلفزيون وجهاز تكييف. تتميز بعض الغرف بمنطقة جلوس. تحتوي الوحدات على صندوق ودائع آمن.



يوفر مكان إقامة "Steigenberger Hotel El Lessan" تراس.



سعر الليلة 5056 + 1456 ضرائب ورسوم بإجمالي 6512 جنيها.



El Mena Grand

يتمتع مكان إقامة "El Mena Grand" الواقع في ‘Izbat al Burj بتصنيف 4 نجوم ويوفر حديقة، ومطعماً، وبار. تشمل كل غرفة شرفة مع إطلالة على الحديقة.



لدى كل غرفة في "El Mena Grand" جهاز تكييف وخزانة ملابس وتلفزيون بشاشة مسطحة، بالإضافة إلى حمّام خاص وبياضات أسرّة ومناشف، وتراس مع إطلالة على البحر. يتوفر في جميع الوحدات ثلاجة.



تشمل اللغات التي يتم التحدث بها في مكتب الاستقبال اللغة العربية والإنجليزية.



سعر الليلة 5683 + 568 ضرائب ورسوم بإجمالي 6251 جنيها.