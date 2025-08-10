"هواها يرد الروح".. 8 أماكن في مرسى مطروح لا تفوت زيارتها

كتب - محمود عبده:

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ العديد من السياح في البحث عن وجهات ساحلية مميزة تتيح لهم الاستمتاع بالطقس الجميل والمشاهد الطبيعية الخلابة.

تتنوع معالم مرسى مطروح بين الشواطئ الرملية البيضاء، والمياه الفيروزية الصافية، إلى جانب المواقع التاريخية والأماكن الترفيهية التي تناسب مختلف الأذواق، وتتميز المدينة بجمال طبيعي فريد جعلها من أهم المدن السياحية في مصر.

أبرز الشواطئ السياحية في مرسى مطروح

شاطئ عجيبة

يقع على بعد 24 كيلومترا غرب المدينة، ويمتاز بجباله العالية والمياه المتدرجة بين الأبيض والسماوي والأزرق الداكن، إلى جانب صخوره الطبيعية التي تضفي على المكان طابعا فريدا.

شاطئ روميل

أشهر شواطئ مرسى مطروح وأكثرها جذبا للسياح، سمي على اسم القائد الألماني إرفين روميل، ويتميز بتدرج ألوان مياهه النادرة، وهو موقع تاريخي شهد التخطيط العسكري أثناء الحرب العالمية الثانية.

شاطئ الغرام

على بعد 17 كيلومترا من وسط المدينة، يضم رمالا ناعمة وأخرى صخرية، ويشتهر بصخرة ضخمة شكلها الغريب الذي ظهر في فيلم يحمل نفس الاسم، كما يوفر فرصا للتمتع بركوب القوارب ومشاهدة الأسماك في مياه صافية.

مواقع تاريخية وطبيعية تستحق الزيارة

قرية أم الرخم

موقع أثري كان حصنا في عهد الملك رمسيس الثاني، وتقع على الساحل الغربي للمدينة وتتميز بخليجها الساحر ورمالها البيضاء.

كهف الملح

يقع في قرية بدوية على بعد 7 كيلومترات من المدينة، ويشتهر بفوائده العلاجية في تحسين الجهاز التنفسي وأمراض الجلد، إضافة إلى أجوائه الهادئة والنقية.

مقابر الدفن الرومانية

تقع بمنطقة عجيبة، وهي مقابر أثرية تعكس فنون الحضارة الرومانية القديمة.

محمية العميد

تبعد عن المدينة بحوالي 83 كيلومترا، وتضم أكثر من 170 نوعا من النباتات الصحراوية، بالإضافة إلى مجموعة من الحيوانات البرية والطيور.

معبد رمسيس الثاني

متحف تاريخي يقع جنوب مرسى مطروح، يضم نقوشا هيروغليفية توثق حياة الملك وأحداث عصره.

