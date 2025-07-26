مصيف بأرخص الأسعار.. 5 أماكن ساحرة على البحر في الساحل الشمالي

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث العديد من المصريين، عن أرخص فنادق الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 فنادق للإقامة في الساحل الشمالي، وفقا لموقع "بوكينج".

- جراند هيلز الساحل الشمالي

يوفر مكان إقامة "صيف في جراند هيلز الساحل الشمالي" إطلالة على البحيرة ومركزاً للياقة البدنية وصالة مشتركة وتراس، ويبعد مسافة 45 كم تقريباً عن بورتو مارينا، في منطقة هذه الشقة، يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة مثل: رياضة المشي لمسافات طويلة ورياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (1) غرفة نوم في هذه الشقة، وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومنطقة لتناول الطعام، ومطبخ فيه ثلاجة، وغرفة معيشة، وجهاز تكييف. تتوفر مناشف وبياضات أسرّة في الشقة.

يتحدث الموظفون في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة اللغة العربية والإنجليزية، ويمكنهم مساعدتك في التخطيط لإقامتك.

هناك منتزه مائي وكازينو وملعب للأطفال في مكان إقامة "صيف في جراند هيلز الساحل الشمالي".

يقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 32 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لشخص 1940 جنيها.

- شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only

يقع مكان إقامة "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" في مرسى مطروح ويوفر إطلالات على الحديقة، بالإضافة إلى حديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة وتراس ومطعم. مكان الإقامة مكيف ويوفر حوض استحمام ساخن.

توفر كل وحدة إطلالات على البحر أو المسبح، وتحتوي على مطبخ وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومشغل بلو راي (Blu-ray)، بالإضافة إلى خزانة ملابس وغسالة ملابس، وحمّام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجاناً. يتوفر أيضاً ما يلي: ثلاجة وفرن وميكروويف، بالإضافة إلى ماكينة قهوة وغلاية.

يوفر مكان إقامة "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" ملعباً للأطفال.

يمكن للضيوف السباحة في المسبح الداخلي أو الاستمتاع برياضة المشي لمسافات طويلة أو رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

يبعد مكان إقامة "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" مسافة 2.2 كم عن شاطئ ستار مطروح، يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 8 كم ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لشخص 4417 جنيها.

- الجناح الخاص للعائلات المطل على أفخم أكوبارك بمنتجع ريتال فيو الساحل الشمالي-العلمين

يقع مكان إقامة "الجناح الخاص للعائلات المطل على أفخم أكوبارك بمنتجع ريتال فيو الساحل الشمالي-العلمين" في العلمين، على بعد 28 كم من بورتو مارينا، ويتميز بمسبح خارجي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً وحديقة ومنطقة شاطئ خاص، يتميز مكان الإقامة هذا بنادٍ للأطفال كما يوفر للضيوف مطعماً، ومنتزهاً مائياً، وتراس. يوفر مكان الإقامة للضيوف صالة مشتركة، وخدمة الغرف، وخدمة تحويل العملات.

تحتوي كل غرفة في "الجناح الخاص للعائلات المطل علي افخم أكوبارك بمنتجع ريتال فيو الساحل الشمالي-العلمين" على شرفة مع إطلالة على المدينة.

تحتوي جميع الغرف في "الجناح الخاص للعائلات المطل علي افخم أكوبارك بمنتجع ريتال فيو الساحل الشمالي-العلمين" على جهاز تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة، وتوفر بعض الغرف إطلالة على المسبح. يتوفر في غرف الضيوف ثلاجة.

يوفر مكان إقامة "الجناح الخاص للعائلات المطل علي افخم أكوبارك بمنتجع ريتال فيو الساحل الشمالي-العلمين" ملعباً للأطفال. يمكن الاستمتاع بأنشطة مثل رياضة المشي لمسافات طويلة، والتزلج، ورياضة ركوب الدراجات الهوائية في المناطق المجاورة، كما يمكن للضيوف الاسترخاء مقابل الشاطئ.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة.

يقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 58 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لشخص 1521 جنيها.

- شاليه رائع بالساحل الشمالي، الكيلو 59، منتجع ريفييرا

يوفر مكان إقامة "Nice Chalet north coast, Kilo 59, Riviera resort" إطلالة على الحديقة ومسبحاً خارجياً موسمياً وصالة مشتركة وتراس، ويبعد مسافة 42 كم تقريباً عن بورتو مارينا، يوفر هذا الشاليه مسبحاً خاصاً وحديقة ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

يحتوي مكان الإقامة هذا على مطبخ.

يوفر مكان إقامة "Nice Chalet north coast, Kilo 59, Riviera resort" للضيوف منتزهاً مائياً وملعباً للأطفال.

يقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 53 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لشخص 1558 جنيها.

- فندق وسبا أفريكانا

يقع منتجع "فندق أفريكانا" في برج العرب، ويضم 3 مسابح خارجية وسبا، كما يوفر غرفاً مزودة بإطلالات على المسبح والبحيرة والحديقة، ويضم مكان الإقامة العديد من البارات ومطعماً.

تتميز كل وحدة مكيّفة في منتجع "أفريكانا" بشرفة، وتضم جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات الكابل، كما تحتوي الأجنحة على غرفة معيشة، بينما تضم الغرف منطقة جلوس، فيما تتوفر خدمة الإنترنت السلكي في الغرف مجاناً، فيما تتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في المناطق العامة.

يتم تقديم بوفيه إفطار مجاناً كل يوم في الفندق، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمطعم البوفيه المفتوح الذي يقدم كل يوم نوعاً مختلفاً من المأكولات مثل الإيطالية أو الشرقية أو الصينية، فيما تقدم البارات الثلاثة وجبات خفيفة ومشروبات.

يمكن للضيوف الاسترخاء في الساونا أو الحصول على مساج، كما يقدم الفندق أيضاً برنامجاً للعروض الليلية، وللضيوف الراغبين في ممارسة الرياضة يوجد مركز للياقة البدنية وملعب لكرة القدم.

تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً في منتجع "أفريكانا"، كما يقع مطار برج العرب الدولي على بعد 5 دقائق بالسيارة من الفندق، ويبعد وسط مدينة الإسكندرية مسافة 25 دقيقة بالسيارة، كما يقع استاد برج العرب الدولي على بعد 10 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لشخص 2623 جنيها + 755 رسوم وضرائب بإجمالي 3378 جنيها.

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