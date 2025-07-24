5 أطعمة شائعة تفسد رشاقتك ليلا.. ابتعد عنها قبل النوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك أطعمة تزيد الوزن عند تناولها ليلا بشكل مستمر، وإذا كنت تحب أن يبقى جسمك رشيقا عليك الابتعاد عنها قبل النوم وفقا لموقع "verywellhealth".

الأطعمة الغنية بالدهون والمواد المقلية

تناول وجبات دسمة أو مقلية قبل النوم مثل البطاطس المقلية أو الدجاج المقلي يبطئ من عملية الهضم ويقيد النشاط الليلي، ما يسهّل من تخزين السعرات على شكل دهون، بينما ينصح الأطباء بتفادي هذه الوجبات قبل النوم بساعة إلى ساعتين.

الأطعمة والوجبات الحارّة

الأطعمة الحارة تزيد حرارة الجسم وتؤدي إلى حموضة المعدة وصعوبة النوم، خصوصًا عند الاستلقاء بعد تناولها بفترة قصيرة.

البيتزا والبرجر والوجبات السريعة

هذه الأطعمة غنيّة بالسعرات والدهون المشبعة، كما تحوي مواد سكرية ونشويات سريعة الهضم، بينما تناولها قبل النوم يرفع نسبة الدهون ويعطل النوم.

الحلوى والأطعمة المحلاة والآيس كريم

السكريات ترتفع بسرعة في الدم وتتحطم فور النوم، مما يؤدي إلى تقطّع في النوم وزيادة شهية في اليوم التالي، وقد تسهم في زيادة الوزن.

نصائح بديلة قبل النوم

اختر وجبة خفيفة تحت 200 سعرة حرارية: مثل زبادي قليل الدسم مع قليل من الفواكه أو حفنة مكسرات صغيرة.

انتظر من ساعتين إلى 3 ساعات بعد العشاء قبل النوم لتفادي تخزين الدهون ولتحسين الهضم.

حافظ على نوم مستقر لأن اضطرابه يزيد هرمونات الجوع ويحفّز زيادة تناول الطعام.

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