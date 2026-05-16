ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في بداية التعاملات؟

كتب : ميريت نادي

10:19 ص 16/05/2026

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية السبت 16-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 5890 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6870 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7850 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 54960 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78500 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244135 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

