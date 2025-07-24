تنقي رئتيك.. 6 مشروبات تحارب آثار التلوث على الجسم

في ظل تزايد مستويات التلوث البيئي والهواء المحمل بالأتربة والعوادم والمواد الكيميائية، تزداد الحاجة إلى البحث عن وسائل طبيعية تعزز قدرة الجسم على التصدي لهذه السموم.

ويعد النظام الغذائي الغني بالمضادات الحيوية الطبيعية والفيتامينات أحد الأسلحة الفعالة لتقوية الجهاز التنفسي وتطهير الجسم من الملوثات.

أوضح الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن بعض العصائر الطبيعية تحتوي على مركّبات فعّالة تُساهم في دعم وظائف الرئة، وتحفيز الجسم على طرد السموم وتقليل الالتهابات الناتجة عن التعرض اليومي للملوثات الهوائية.

6 مشروبات تحمي رئتيك من التلوث

وأشار "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن هذه المشروبات تعد مكملا طبيعيا مهما للنظام الغذائي، خاصة لسكان المدن الكبرى المعرضين لدرجات عالية من التلوث، وتشمل:

عصير الجزر والزنجبيل

يحتوي على البيتا كاروتين ومضادات أكسدة قوية تساعد على تقوية الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، وتقليل الالتهاب الناتج عن استنشاق الملوثات.

عصير البنجر

غني بالنترات الطبيعية التي تُحسّن تدفق الدم إلى الرئتين وتعزز من كفاءة الأكسجين، ما يُساهم في تقليل آثار التلوث على الجسم.

عصير الكركم والليمون

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، كما يعمل الكركم على تنشيط إنزيمات الكبد المسؤولة عن التخلص من السموم، فيما يزوّد الليمون الجسم بفيتامين C المقاوم للأكسدة.

عصير الصبار

يحتوي على خصائص مهدئة ومطهّرة للرئتين، ويُساعد على تقليل التهيّج الناتج عن استنشاق الهواء الملوث.

عصير التفاح الأخضر والكرفس

يعد من أغنى العصائر بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل C وK، ويساعد في تقوية المناعة وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.

عصير البرتقال والنعناع

مزيج مثالي لطرد البلغم وتخفيف التهابات الشعب الهوائية، كما أن فيتامين C يعزز مقاومة الجسم للعدوى والملوثات.

واختتم شهاب صلاح نصيحته بالتأكيد على أن هذه العصائر لا تغني عن ضرورة تجنب مصادر التلوث قدر الإمكان، لكنها تمثل خطوة داعمة ومهمة في نمط حياة صحي يحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة المحيطة.

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