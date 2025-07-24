من مطبخك.. 6 وتوابل بسيطة تذيب الدهون وتحميك من السرطان

كتبت- نرمين ضيف الله:

لست بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية دقيقة لفقدان الوزن، فثمة توابل طبيعية تؤدي هذه المهمة، إلى جانب دورها في الوقاية من السرطان، وفقا لموقع "هيلث لاين".

الكركم

الكركم يحتوي على مركب الكركومين، وهو مضاد قوي للالتهابات يمكن أن يساهم في زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، فضلاً عن تأثيره المحتمل في تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

القرفة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام ويُبطئ تكوين الخلايا الدهنية، كما لها تأثيرات واقية ضد السرطان بفضل محتواها.

الزنجبيل

الزنجبيل معروف بقدراته على تعزيز الهضم وزيادة الحرارة الداخلية، مما يرفع معدل الأيض ويساعد في إنقاص الوزن، كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب قد تمنع تطور الأورام .

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين، وهو مركب حراري يحفّز الجسم على حرق السعرات ويقلل الشهية.

الكمون

الكمون يعزز وظائف الكبد ويسرّع الأيض، وقد أظهرت دراسة أن تناوله يومياً يساهم بفعالية ملحوظة في خفض الدهون.

الفلفل الأسود

بفضل محتواه من البيبيرين، يعزز الفلفل الأسود حرق الدهون ويحسن امتصاص المواد المفيدة مثل الكركومين، كما يُبطيء من تكوين خلايا دهنية جديدة ويملك خصائص مضادة للأكسدة والسرطان.

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