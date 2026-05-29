إعلان

5 أخطاء شائعة عند تنظيف الأضحية في المنزل

كتب : نرمين ضيف الله

04:30 ص 29/05/2026

غسل أجزاء من الأضحية في المنزل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظيف الأضحية في المنزل يتطلب اهتمامًا كبيرًا بالنظافة والتعقيم لتجنب انتقال الجراثيم والأمراض، كثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء شائعة قد تؤدي إلى تلوث اللحوم أو مشاكل صحية.

وفقًا لموقع Healthline و Medical News Today، هناك مجموعة من الأخطاء يجب الانتباه لها عند تنظيف الأضحية.


غسل اللحوم بالماء فقط

غسل اللحوم بالماء وحده لا يقتل الجراثيم، وقد ينشر البكتيريا على الأسطح المحيطة، من الأفضل تنظيف السكاكين والأسطح جيدًا واستخدام طرق طهي صحية تقتل الجراثيم.

استخدام نفس الأدوات لكل أنواع اللحوم

استخدام نفس السكاكين أو الألواح للجزء النيء والمطبوخ قد يسبب تلوثًا متبادلًا يجب تخصيص أدوات منفصلة لكل نوع لحماية الصحة.

ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة

اللحوم لا يجب أن تُترك خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، لأن ذلك يزيد من خطر نمو البكتيريا، التبريد السريع بعد التنظيف أمر ضروري.

عدم غسل اليدين بشكل كافٍ

عدم غسل اليدين بعد التعامل مع اللحوم النيئة قد ينقل البكتيريا إلى الطعام أو الأسطح الأخرى، يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد كل خطوة.

تنظيف الأعضاء الداخلية بشكل خاطئ

الأعضاء مثل الكبد أو الأمعاء تحتاج تنظيفًا دقيقًا لتجنب التلوث، والإهمال في تنظيفها قد يسبب مشاكل صحية، لذلك يفضل اتباع تعليمات واضحة أثناء التنظيف.

اقرأ أيضًا:

ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟

طبيب يحذر: هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللحوم

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الأضحية غسل اليدين صحة المنزل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
زووم

"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
حالتا وفاة و8 مصابين.. صور من حادث الطود المروع بالأقصر (صور)
أخبار المحافظات

حالتا وفاة و8 مصابين.. صور من حادث الطود المروع بالأقصر (صور)
"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد
رياضة محلية

"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد
عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
رياضة عربية وعالمية

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان