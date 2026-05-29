تنظيف الأضحية في المنزل يتطلب اهتمامًا كبيرًا بالنظافة والتعقيم لتجنب انتقال الجراثيم والأمراض، كثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء شائعة قد تؤدي إلى تلوث اللحوم أو مشاكل صحية.

وفقًا لموقع Healthline و Medical News Today، هناك مجموعة من الأخطاء يجب الانتباه لها عند تنظيف الأضحية.



غسل اللحوم بالماء فقط

غسل اللحوم بالماء وحده لا يقتل الجراثيم، وقد ينشر البكتيريا على الأسطح المحيطة، من الأفضل تنظيف السكاكين والأسطح جيدًا واستخدام طرق طهي صحية تقتل الجراثيم.

استخدام نفس الأدوات لكل أنواع اللحوم

استخدام نفس السكاكين أو الألواح للجزء النيء والمطبوخ قد يسبب تلوثًا متبادلًا يجب تخصيص أدوات منفصلة لكل نوع لحماية الصحة.

ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة

اللحوم لا يجب أن تُترك خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، لأن ذلك يزيد من خطر نمو البكتيريا، التبريد السريع بعد التنظيف أمر ضروري.

عدم غسل اليدين بشكل كافٍ

عدم غسل اليدين بعد التعامل مع اللحوم النيئة قد ينقل البكتيريا إلى الطعام أو الأسطح الأخرى، يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد كل خطوة.

تنظيف الأعضاء الداخلية بشكل خاطئ

الأعضاء مثل الكبد أو الأمعاء تحتاج تنظيفًا دقيقًا لتجنب التلوث، والإهمال في تنظيفها قد يسبب مشاكل صحية، لذلك يفضل اتباع تعليمات واضحة أثناء التنظيف.

