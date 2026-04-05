لكل طائرة قصة حياة مليئة بالمغامرات في السماء، وقصة أخرى تبدأ عند انتهاء عمرها الافتراضي، في عام 2024، سلمت شركات عملاقة مثل إيرباص وبوينج أكثر من ألف طائرة جديدة، وفقا لموقع Simple Flying، لكن نصف هذه الطائرات فقط انضم فعليا إلى أساطيل شركات الطيران، فيما حلت البقية محل طائرات قديمة، فماذا يحدث للطائرة عند التقاعد؟ وماذا يحدث بعد ذلك؟.

لماذا تحال الطائرات إلى التقاعد؟

عندما تتخيل إخراج الطائرات من الخدمة، قد يتبادر إلى ذهنك أنها "تتقدم في العمر"، لكن هذا ليس صحيحًا، فمعظم طائرات الركاب تحلق لمدة تتراوح بين 25 و30 عاما، بينما يمكن لطائرات الشحن أن تحلق لمدة تتراوح بين 30 و40 عاما، لكن شركات الطيران لا تنظر إلى عمر الطائرة فقط، بل تتساءل أيضا عما إذا كانت لا تزال صالحة للطيران، إذا كانت الإجابة بالنفي، فقد حان وقت إخراجها من الخدمة.

ما العوامل التي تؤدي لتقاعد الطائرات؟

التكلفة التشغيلية المرتفعة: تزداد مصاريف الوقود، الطاقم، الصيانة، ورسوم المطار مع الوقت، وقد تفوق العائد من تشغيل الطائرة.

الصيانة المعقدة: مع مرور الوقت، يحتاج هيكل الطائرة إلى فحوصات متكررة ودقيقة، ما قد يجعل تكلفة الإصلاح أعلى من قيمة الطائرة نفسها.

الطائرات الحديثة أكثر كفاءة: الطرازات الجديدة مثل بوينج 787 دريملاينر وإيرباص A350 تستهلك وقودا أقل وتكلفة تشغيلها أقل، ما يوفر مبالغ طائلة على المدى الطويل.

توقعات المسافرين: مقصورات أكثر هدوءا، مقاعد أفضل، مساحة أكبر للأرجل، وأنظمة ترفيه متطورة، غالبا ما تعجز الطائرات القديمة عن تلبية هذه المتطلبات.

تحديث الأسطول المستمر: حتى إذا كانت الطائرة لا تزال صالحة، قد تستبدل بطائرة أحدث وأكثر كفاءة.

ماذا يحدث عندما تتقاعد طائرة نهائيا؟

معظم الطائرات تحصل على فرصة ثانية بعد تقاعدها، فلا يمثل التقاعد دائما نهاية قصة الطائرة، فمعظم الطائرات تقوم برحلة أخيرة إلى منشأة تخزين، تعرف باسم "مقبرة الطائرات"، وعلى عكس ما يوحي به الاسم، فإن هذه الأماكن أبعد ما تكون عن المقابر.

تتمثل الخطوة الأولى هنا في إزالة المكونات عالية القيمة، مثل المحركات وعجلات الهبوط والإلكترونيات، لإعادة استخدامها في طائرات أخرى، كما تمنح العديد من طائرات الركاب فرصة ثانية لنقل البضائع بدلا من الركاب.

أما بعض الطائرات المتقاعدة، والتي لا تزال صالحة للاستخدام، فتباع أو تؤجر لشركات طيران أصغر حول العالم، لتستمر في التحليق.

وفي حال تعذر استخدام طائرة ما، يتم تفكيكها، ويمكن إعادة تدوير أكثر من 90% من مكوناتها، وخاصة المعادن كالألومنيوم والتيتانيوم.

أكثر الطائرات شهرة في حياتها الثانية

بعض الطائرات لا تسلك الطريق المعتاد وتعيش حياة ثانية لا تنسى.

فنادق ومطاعم: مثل طائرة بوينج 747 التي تحولت إلى فندق جامبو ستاي قبل إغلاقه في 2025، وبعض المطاعم والمقاهي حول العالم.

المتاحف: مثل متحف TU-142M في الهند، الذي يتيح للزوار التجول داخل طائرة عسكرية حقيقية.

العروض السينمائية والترفيهية: تظهر الطائرات المتقاعدة في الأفلام والوثائقيات والعروض الجوية، لتستمر في خدمة الناس بطريقة مختلفة.

باختصار، الطائرة لا تتقاعد، بل تتطور، قد تتوقف عن نقل الركاب، لكنها غالبا تستمر في الخدمة، سواء كناقلة بضائع، أو غرفة فندق، أو جزء من تجربة تعليمية وترفيهية.

