قبل وقت طويل من أن يصبح صوت الثلاجة الخافت جزءا من الحياة اليومية، كان الناس بارعين في فنون البقاء، فالطعام يفسد بسرعة، والفصول تتغير فجأة، وقد يتحول الحصاد السيئ إلى جوع بحلول الشتاء، لذا، في الصحاري والجبال والسواحل والقرى، طورت المجتمعات طرقا ذكية لإبطاء التلف، وترشيد الاستهلاك، وضمان بقاء الطعام لأكثر من يوم حصاده.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، لم يكن ما ابتكروه مجرد علم للبقاء، بل حكمة عملية توارثتها الأجيال، ولا تزال العديد من هذه الأساليب تؤثر في ما نأكله اليوم.

التجفيف تحت أشعة الشمس لحفظ الطعام



كانت إحدى أقدم طرق حفظ الطعام من أبسطها إزالة الرطوبة، فيدوم الطعام لفترة أطول، ينجح التجفيف الشمسي لأن البكتيريا والعفن يحتاجان إلى الماء للنمو، كان الناس يجففون الفواكه والحبوب والأعشاب والأسماك واللحوم على أسطح المنازل، أو على الحصر، أو الصخور، أو الصواني المنسوجة.

في المناخات الحارة والجافة، كانت هذه الطريقة فعالة للغاية، كان بالإمكان تحويل التمور والتين والمشمش والطماطم إلى مواد غذائية أساسية تدوم طويلا، بينما كان يتم تجفيف الأسماك واللحوم لتوفير مؤن محمولة للسفر والتجارة.

التمليح لحفظ الطعام



كان الملح في الماضي ذا قيمة عالية لدرجة أنه كان يطلق عليه اسم الذهب الأبيض، وذلك لسبب وجيه، فهو يسحب الرطوبة من الطعام، ما يصنع بيئة يصعب فيها على الميكروبات البقاء، كان القدماء يملحون الأسماك ولحم البقر، وحتى الخضراوات، للحفاظ عليها صالحة للأكل لأسابيع أو شهور.

وكانت هذه الطريقة ذات أهمية خاصة في المجتمعات الساحلية وبين المسافرين والجيوش والبحارة، ويعود أصل سمك القد المملح واللحوم المخللة إلى هذه الغريزة القديمة لحفظ الوفرة بدقة متناهية باستخدام المعادن.

هل شوي الطعام مهم لحفظه؟



لم يقتصر تدخين الطعام على إضافة النكهة فحسب، بل ساعد أيضا في حفظه، فتعليق اللحوم أو الأسماك فوق نار هادئة مليئة بالدخان يعرضها لمواد كيميائية في الدخان تبطئ فسادها، بينما تساعد الحرارة على تجفيف سطحها، واستخدمت العديد من الثقافات الأصلية والتقليدية التدخين كوسيلة للطهي والحفظ معا، إذ يمنح الطعام مذاقا أعمق، وقواما أكثر تماسكًا، وفترة صلاحية أطول بكثير، وفي كثير من الأماكن، أصبح السمك واللحوم المدخنة من الأطعمة الموسمية الأساسية التي تحظى بتقدير كبير.

هل التخمير يحفظ الطعام؟



قد يكون التخمير أحد أروع اكتشافات البشرية غير المتوقعة، فقد اكتشف الإنسان أنه عند ترك الأطعمة في ظروف مناسبة، تحولها البكتيريا والخميرة الطبيعية إلى مواد ذات نكهة مميزة، ومغذية، وأكثر متانة.

هكذا حفظ الإنسان الكرنب على شكل مخلل، والحليب على شكل زبادي، والحبوب والفواكه على شكل مشروبات وعجائن، لم يقتصر التخمير على حفظ الطعام فحسب، بل جعله أكثر تعقيدا، وأغنى نكهة، وأسهل هضما في كثير من الأحيان.

هل تخليل الطعام يحفظه؟



قبل ظهور المطابخ الحديثة، كان الخل والملح والمحلول الملحي يستخدمان بكثرة، إذ كان التخليل يحفظ الخضراوات والفواكه، وأحيانا البيض أو الأسماك، بنقعها في محاليل حمضية تصعب على البكتيريا الضارة البقاء، وكان الخيار والبصل والمانجو والفلفل واللفت من الأطعمة الشائعة التخليل في العديد من الثقافات، وكانت النتيجة نكهة قوية وواضحة تضفي مذاقا مميزا على الوجبات الدسمة، وتمنع تلف المحاصيل.

أصل أيام الأسبوع.. لماذا سُميت بهذه الأسماء؟ - مفاجأة



لماذا اختارت كلية الصيدلة الأفعى رمزا لها؟



تنهي حياتك في ثواني.. تعرف على أخطر حيوانات سامة (صور)