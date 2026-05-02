تتنوع الحدود بين الدول حول العالم، فليست كلها أسوارًا أو حواجز معقدة، بل إن بعضها بسيط للغاية لدرجة قد تُدهشك.

وبحسب ما ذكره موقع "geographicgeoff"، فإنه هناك أمثلة لعدد من أغرب هذه الحدود الموجودة حول العالم.

هل يمكن أن يفصل رصيف بسيط بين دولتين؟

الحدود بين البرازيل وأوروجواي عبارة عن رصيف منخفض لا يتجاوز ارتفاعه بضعة سنتيمترات، ويمكن عبوره بسهولة شديدة، وكأنك تنتقل من جانب شارع إلى الآخر أمام منزلك.

تفصل بين ألمانيا وهولندا علامة بسيطة تتمثل في شريط حديدي على الأرض، قد لا يلاحظه الكثيرون، لكنه معروف وواضح لسكان المنطقة.

في مدينة بارل الحدودية، لا توجد حواجز تقليدية، بل مجرد علامات مرسومة على الأرض تحدد كل دولة.

وتتميز هذه الحدود بكونها من الأجمل والأكثر غرابة، يمكنك الجلوس في مقهى وتحتسي قهوتك في بلد، بينما يقع جزء آخر من المكان في بلد مختلف.

ومن الطرائف أن بعض المنازل تقع بين الدولتين، ما يجعل أصحابها يدفعون فاتورتين للكهرباء وضرائب مزدوجة، حسب تقسيم المنزل بين البلدين.

هل يمكن أن تُحدد الأشجار حدودًا بين بلدين؟

في إنجلترا واسكتلندا الحدود يتم تحديدها من خلال مجموعة من أشجار السرو المرتفعة، دون أي حواجز فعلية ويمكن للأشخاص التنقل بين الجانبين بسهولة دون إجراءات معقدة أو أوراق رسمية في بعض المناطق.

يفصل بين الصين ومنغوليا طريق عادي دون حواجز واضحة، وعلى جانبيه تمثالان لديناصورين يبدوان وكأنهما يتبادلان التحية، في إشارة رمزية إلى العلاقات بين البلدين.

في إيطاليا والفاتيكان الحدود بسيطة للغاية، مجرد خط مرسوم على الأرض، يقف عنده الحرس السويسري من جانب، والحرس الإيطالي من الجانب الآخر، لتنظيم الحركة بين الدولتين.

