إعلان

"بدل الورود".. رجل يفاجئ المعازيم بأموال وذهب في حفل زفاف صديقه

كتب : أسماء العمدة

10:30 م 12/05/2026

بوكيه ورد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل زفاف في رومانيا موقفا لافتا أثار دهشة الحاضرين وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدم صديق مقرب للعريس هدية استثنائية تعبيرا عن حبه ودعمه لصديقه في ليلة العمر.

وخلال مراسم الاحتفال، ظهر الصديق وهو يحمل حقيبة كبيرة، قبل أن يفتحها أمام الجميع لتكشف عن كميات من الأموال النقدية والذهب، ثم ألقى محتوياتها على الأرض وسط حالة من الذهول والتصفيق من الحضور.

ولم يكتفِ بذلك، بل قام بإهداء العروس سلسلة ذهبية طويلة مزينة بالعملات الذهبية، فيما ألبس العريس سلسلة ذهبية أخرى فخمة، في مشهد وصفه المتابعون بأنه يجسد معنى الصداقة والكرم بطريقة غير تقليدية.

وأثار التصرف موجة واسعة من التفاعل عبر منصة x، حيث اعتبر البعض أن الصديق عبر عن محبته بطريقة استثنائية، بعيدا عن الهدايا المعتادة مثل الورود أو الكلمات الرومانسية، بينما رأى آخرون أن ما حدث يعكس ثقافات وتقاليد مختلفة في الاحتفال بالزفاف وإظهار الدعم للعروسين.

اقرأ أبضًا:

10 صور لـ أغرب أكلات حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

حفل زفاف سلسلة الورود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدرعة بقيادة يمينية.. سيارة الرئيس السيسي تلفت الأنظار في كينيا
شئون عربية و دولية

مدرعة بقيادة يمينية.. سيارة الرئيس السيسي تلفت الأنظار في كينيا
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
زووم

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
راتب مغر.. تقرير إنجليزي يتحدث عن مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

راتب مغر.. تقرير إنجليزي يتحدث عن مستقبل محمد صلاح
من الغربة المبكرة إلى منصة النجاح...شاب مصري يحصد 3 شهادات هندسة بأمريكا
شئون عربية و دولية

من الغربة المبكرة إلى منصة النجاح...شاب مصري يحصد 3 شهادات هندسة بأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية