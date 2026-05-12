شهد حفل زفاف في رومانيا موقفا لافتا أثار دهشة الحاضرين وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدم صديق مقرب للعريس هدية استثنائية تعبيرا عن حبه ودعمه لصديقه في ليلة العمر.

وخلال مراسم الاحتفال، ظهر الصديق وهو يحمل حقيبة كبيرة، قبل أن يفتحها أمام الجميع لتكشف عن كميات من الأموال النقدية والذهب، ثم ألقى محتوياتها على الأرض وسط حالة من الذهول والتصفيق من الحضور.

ولم يكتفِ بذلك، بل قام بإهداء العروس سلسلة ذهبية طويلة مزينة بالعملات الذهبية، فيما ألبس العريس سلسلة ذهبية أخرى فخمة، في مشهد وصفه المتابعون بأنه يجسد معنى الصداقة والكرم بطريقة غير تقليدية.

وأثار التصرف موجة واسعة من التفاعل عبر منصة x، حيث اعتبر البعض أن الصديق عبر عن محبته بطريقة استثنائية، بعيدا عن الهدايا المعتادة مثل الورود أو الكلمات الرومانسية، بينما رأى آخرون أن ما حدث يعكس ثقافات وتقاليد مختلفة في الاحتفال بالزفاف وإظهار الدعم للعروسين.

