أعلن النادي المصري في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، تلقي كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، تأكيدات من مسؤولي شركة وادي النيل للمقاولات، المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد النادي المصري الجديد، بشأن الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية شهر أغسطس المقبل.

سير العمل

وأجرى رئيس النادي المصري اتصالًا هاتفيًا باللواء مهندس خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والمهندس محمد كساب، مدير مشروع الاستاد، للاطمئنان على معدلات التنفيذ وسير العمل والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع.

نهاية أغسطس

أكد مسؤولو الشركة، خلال الاتصال، أن أعمال إنشاء الاستاد تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرين إلى أن المشروع سيكون جاهزًا بنهاية شهر أغسطس المقبل، تمهيدًا لعودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري للتدريب على ملعبه التاريخي ببورسعيد.

تدريبات المصري

وأكد النادي في بيانه، أنه من المنتظر أن تشهد نهاية أغسطس المقبل عودة لاعبي المصري إلى خوض تدريباتهم على أرضية الاستاد الجديد، بعد سنوات من الابتعاد عن الملعب خلال فترة إعادة الإنشاء والتطوير.

مباريات الدوري

كما أوضح مسؤولو الشركة أن جاهزية الاستاد في الموعد المحدد ستتيح للنادي المصري استضافة مبارياته بالدوري الممتاز على ملعبه الجديد بعد عدة جولات من انطلاق منافسات الموسم الجديد، بما يحقق حلم جماهير القلعة الخضراء في العودة إلى مدرجات استادها التاريخي ومساندة الفريق من قلب بورسعيد - بحسب البيان.