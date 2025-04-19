أزمة بلبن.. الصحة تكشف عن آلية مراقبة محال الحلويات

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية مراقبة محال الحلويات وذلك في ظل أزمة سلسلة بلبن والمحلات التابعة.

وأوضحت "الوزارة، أنها تقوم من خلال المعهد القومي للتغذية، بإجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الإجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض.

جاء ذلك خلال اجتمع عقده الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

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