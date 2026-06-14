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أعلنت شركة بومباردييه بالتعاون مع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عن حدث فريد في عالم طيران رجال الأعمال، من خلال تصميم طائرة فاخرة مخصصة لرجال الأعمال وهي "جلوبال 8000".

دمج الأزياء الراقية في تصميم مقصورة طيران فاخرة

ويهدف هذا التعاون إلى تجربة السفر الجوي على متن الطائرة، من خلال دمج عناصر الأزياء الراقية في التصميم الداخلي للطائرة، ما يمنح الركاب إحساسا استثنائيا بالرفاهية والتميز.

كما يجمع هذا التعاون الأول من نوعه بين الهندسة الرائدة لشركة بومباردييه وأدائها المتميز في الطيران، وبين خبرة إيلي صعب في عالم التصميم الفاخر.

ويهدف المشروع إلى تحويل أسرع طائرة رجال أعمال في العالم إلى مساحة معيشية راقية تتكامل فيها الدقة الهندسية مع الراحة والأناقة، وفقا لـ "connectingtravel" و "bombardier".

متى تم إطلاق المشروع؟

قد تم الكشف عن المشروع في صالة "بومباردييه أفياتور لاونج" الرئيسية للشركة في موناكو، وذلك على هامش فعاليات سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا.

كشف إريك مارتيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بومباردييه، بأنه عند بدء المناقشات مع إيلي صعب كانت طائرة "جلوبال 8000" اقتربت من الحصول على شهادة التشغيل والدخول إلى الخدمة.

وأوضح أن هذا التقدم أتاح للفريق إعادة تصميم الطائرة لتصبح مساحة معيشة حقيقية، مع مراعاة الأداء الكامل للطائرة ومتطلبات تشغيلها.

وأضاف أن هذا التعاون قد يساعد على تطوير طيران رجال الأعمال ويعكس اهتمام الشركة بتحسين تجربة العملاء.

إيلي صعب يعيد تصميم مقصورة "جلوبال 8000" بأسلوب فاخر

أعاد إيلي صعب تصميم الطائرة لتتميز بخطوط معمارية أنيقة، ومواد عالية الجودة، وألوان دافئة تعزز الإحساس بالاتساع والانسيابية داخل الطائرة.

طائرة "جلوبال 8000" جمعت بين الخصوصية والانفتاح

صممت الطائرة لتكون بيئة تجمع بين الخصوصية والمساحات المفتوحة في وقت واحد، ما يوفر تجربة سفر خاصة تعكس أسلوب حياة فاخر، كما تتميز بـ إطلالات بانورامية، وتوفر أجواء مريحة وجذابة تساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة.

ويمثل تصميم طائرة "جلوبال 8000" علامة فارقة في مسيرة شركة بومباردييه المتخصصة في مجال الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الطائرة بسرعة تصل إلى 0.95 متر، ما يجعلها توصف بأنها أسرع طائرة مخصصة لرجال الأعمال في العالم.

كما تتسع الطائرة لما يصل إلى 19 راكبا، وتضم أربعة أقسام معيشة منفصلة، بما في ذلك صالة مركزية، ما يوفر مساحة كبيرة وتجربة سفر أكثر راحة وخصوصية للركاب.

معلومات عن شركة بومباردييه

تقوم شركة بومباردييه بتصميم وبناء وتعديل وصيانة أفضل الطائرات في العالم، لخدمة الأفراد والشركات والحكومات والجيوش.

كما تشرف بومباردييه على تشغيل أكثر من 5200 طائرة حول العالم، مدعومة بشبكة واسعة من الكوادر المتخصصة و10 مراكز خدمة موزعة في ست دول.

وفي عام 2024، حصلت بومباردييه على جائزة الأفضل في مجال تصميم العلامات التجارية والاتصالات، تقديرا لتميزها في هذا المجال.

معلومات عن دار إيلي صعب

تأسست دار إيلي صعب في لبنان عام 1982، وهي إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء الراقية.

وتعد هذه الدار وجهة مفضلة لدى المشاهير والشخصيات المعروفة من جميع أنحاء العالم، حيث تقدم مجموعات من الأزياء الراقية، والملابس الجاهزة، وفساتين الزفاف، بالإضافة إلى الإكسسوارات، والنظارات، وملابس الأطفال، والساعات، والعطور، والأثاث.