رغم هيمنة الفستان الأبيض على مشهد الزفاف عالميًا، إلا أن الواقع يكشف صورة أكثر تنوعًا وثراءً، حيث تختلف أزياء العرائس والعرسان من دولة لأخرى بشكل لافت، لتتحول من مجرد اختيار جمالي إلى انعكاس مباشر للثقافة والتاريخ والمعتقدات.

في واحدة من أغرب طقوس الزفاف في العالم، يُخضع العروسان في اسكتلندا لطقس يُعرف باسم “Blackening of the Bride”، حيث يتم إغراقهما بمواد كريهة مثل الطين، واللبن الفاسد، والريش، وأحيانًا بقايا الطعام، وهم يرتدون ملابسهم.

وتوضح BBC Travel أن هذا الطقس الذي يغير مظهر الفستان وإطلالة العروس ليس عبثيًا، بل يُعتبر تدريبًا رمزيًا على تحمّل صعوبات الحياة الزوجية، حيث يتعين على العروس والعريس الصمود أمام الضغوط.

الفستان هنا يفقد قدسيته تمامًا، ويتحول من رمز للنقاء إلى أداة اختبار نفسي، في واحدة من أكثر الصور تناقضًا مع المفهوم التقليدي للزفاف.

أزياء غريبة في الشكل



إندونيسيا: العروس والعريس نسخة واحدة



في بعض الثقافات الإندونيسية، يرتدي العروسان ملابس متطابقة تمامًا من حيث الألوان والتطريز والتيجان، لدرجة يصعب معها التمييز بينهما، انطلاقًا من اعتقاد أن هذا التماثل يعكس “الوحدة الكاملة” بين الزوجين.

بيرو: “البوليرا”.. طبقات مزخرفة



في بيرو، ترتدي العروس “Pollera”، وهي تنورة متعددة الطبقات مزخرفة بألوان زاهية يغلب عليها الأحمر، مع قبعات تقليدية كبيرة.

وتوضح Brides أن هذا الزي يعود إلى الحقبة الاستعمارية الإسبانية، لكنه تحول مع الوقت إلى رمز للهوية المحلية.

• تعدد الطبقات يعكس الثراء والاستعداد للحياة الزوجية

• الألوان الزاهية ترمز للفرح والخصوبة

• تنسيق ملابس العروس مع العريس يعبر عن وحدة الهوية

غانا:



في غانا، قماش “Kente” من أهم رموز الزفاف، وهو نسيج يدوي كان مخصصًا للملوك.

وتشير Vogue إلى أن كل لون يحمل معنى:

• الذهبي = الثراء

• الأخضر = النمو

• الأحمر = القوة

أوكرانيا: التطريز كحماية روحية



تعتمد العروس الأوكرانية على زي “Vyshyvanka” المطرز يدويًا.

وتوضح BBC Travel أن هذه النقوش كانت تُستخدم تاريخيًا كوسيلة للحماية من الأرواح الشريرة، ما يمنح الزي بُعدًا روحانيًا يتجاوز شكله الجمالي.

ألوان تكسر هيمنة الأبيض

الهند: الأحمر كلون للحياة



في الهند، ترتدي العروس الأحمر أو الذهبي بدلًا من الأبيض.

ووفقًا لتقارير Vogue، يرمز الأحمر إلى الحب والخصوبة والحظ، بينما تعكس الزخارف الغنية المكانة الاجتماعية للعائلة.

الصين: الأحمر للحماية والسعادة



ترتدي العروس الصينية فستانًا أحمر مزينًا برموز مثل التنين والعنقاء، اعتقادًا بأن الأحمر يطرد الأرواح الشريرة ويجلب الحظ.

كما يقوم العريس برفع الحجاب الأحمر بعد الزفاف، بينما يُستبعد اللون الأبيض تمامًا في بعض التقاليد لأنه يرتبط بالحداد.

اليابان: الأبيض والأسود بين النقاء والقوة



في حفلات الزفاف الشنتوية، ترتدي العروس “Shiromuku”، وهو كيمونو أبيض بالكامل، بينما يرتدي العريس كيمونو أسود “مونتسوكي” مع “هاكاما”.

وتوضح Brides أن الأبيض يرمز إلى النقاء وبداية حياة جديدة، كما يعكس استعداد العروس للاندماج في عائلة الزوج، وهو تقليد يعود إلى عصر الساموراي.

نيجيريا: الألوان الصارخة كرمز للقوة

في حفلات الزفاف النيجيرية، ترتدي العروس زيًا تقليديًا مع غطاء رأس ضخم يُعرف باسم “Gele”، بألوان زاهية للغاية.

وتشير Vogue إلى أن هذه الألوان تعكس الثراء والمكانة الاجتماعية، حيث تتحول الملابس إلى “لغة طبقية” تعبّر عن نفوذ العائلة.

