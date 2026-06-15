من الكوارث إلى الجمال.. 5 أماكن مذهلة شكلتها الزلازل حول العالم

الدلافين من أكثر الكائنات البحرية المحبوبة حول العالم، وتُعرف بذكائها العالي وسلوكها الاجتماعي المميز وتفاعلها مع الكائنات الأخرى.

فيما يلي، أبرز المعلومات عنها، وفقا لموقعي "Reader's Digest".

الدلافين تمتلك عقولا كبيرة وذكاء لافتا

الدلافين، وأنواعها المختلفة مثل الدلافين قارورية الأنف والحيتان القاتلة، من الكائنات التي تمتلك ثاني أكبر حجم دماغ مقارنة بحجم الجسم بعد الإنسان.

ويشير الباحثون إلى أن كبر حجم الدماغ يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة، ما يدل على أنه قد يؤدي وظائف حيوية ومهمة تسهم في بقاء هذه الكائنات واستمرارها.

الدلافين تمتلك لغة تواصل مميزة

تمتلك الدلافين لغة تواصل مميزة ومعقدة، تعتمد على مجموعة من الأصوات مثل الصفارات والنقرات، إضافة إلى إشارات جسدية، تساعدها هذه اللغة على التواصل داخل القطيع، والتنسيق أثناء الصيد، والتعبير عن المشاعر مثل اللعب أو التحذير من الخطر.

تعاون الدلافين أثناء الصيد

قد تعمل الدلافين في مجموعات لصيد الأسماك، حيث تقوم بمحاصرتها في ما يُعرف بـ"كرة الطعم"، وعندما تُجمع الأسماك في مساحة ضيقة، تصبح فريسة سهلة الالتقاط، ما يعكس مستوى عاليا من التعاون والتنظيم الجماعي.

استخدام الدلافين للأدوات

بعض الدلافين تستخدم أدوات مثل الإسفنج للوصول إلى الطعام، خاصة في أستراليا، حيث قد تستعمله لحفر الرمال والبحث عن الأسماك المفلطحة، وهذا السلوك مكتسبا ومتناقلا عبر الأجيال، ما يدل على مستوى متقدم من التعلم.

سلوكيات الدلافين المرحة واللعب

تشتهر الدلافين بطبيعتها المرحة ونشاطها الاجتماعي، حيث تنخرط في اللعب حول القوارب وركوب الأمواج، وتتناقل الأعشاب البحرية فيما بينها باستخدام المناقير والزعانف والذيل.

هذا السلوك الترفيهي يحفز إفراز مواد كيميائية في الدماغ تمنحها شعورا بالسعادة.

الشبكات الاجتماعية للدلافين

تتميز الدلافين بعلاقات اجتماعية معقدة تشبه إلى حد كبير المجتمعات البشرية، حيث تتشكل في بعض البيئات تحالفات متعددة المستويات بين الذكور بهدف التعاون في الصيد والتكاثر، ما يجعلها من أكثر الأنظمة الاجتماعية تعقيدا بين الكائنات الحيوانية.

طبيعة الدلافين المرحة مع الحيتان

تُظهر الدلافين سلوكًا مرحًا لا يقتصر على أفراد نوعها، بل يشمل أيضا تفاعلها مع الحيتان، حيث لوحظت حالات من اللعب المشترك بينهما، خاصة مع الحيتان الحدباء، وهو ما يعكس طبيعتها الاجتماعية وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع الكائنات البحرية الأخرى.