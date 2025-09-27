صور تشرح القلب.. 20 لحظة زفاف مدهشة من أنحاء العالم

حقائق مذهلة عن "شوكة الأكل".. وهكذا كانت تستخدم قديما

امرأة تضع كاميرا عند أكل الطيور.. 20 لقطة مذهلة لم تكن تتوقعها

سمكة مفترسة قادرة على العيش أسبوعا خارج الماء.. لماذا لا تموت؟

كتب - محمود عبده:

في لحظة فارقة تحتفي بعقد من الإبداع البصري ورواية أجمل قصص الحب، أعلنت جوائز FdB Wedding Awards عن نتائج دورتها الأربعين، والتي جاءت لتؤكد مكانة هذه الجائزة كمنصة عالمية مرموقة تكرم التميز في فن تصوير حفلات الزفاف.

احتفلت جوائز FdB لتصوير حفلات الزفاف بوصولها إلى الدورة الأربعين، والتي تتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق هذه الجائزة التي أصبحت وجهة للمصورين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب ما نشره موقع boredpanda، شهدت هذه النسخة مشاركة مئات الأعمال التي التقطت لحظات من الحب والفرح والحميمية، بأساليب فنية تحاكي المشاعر وتروي القصص بلغة الضوء والظل.

ورغم كثافة المشاركات، لم تمنح الجوائز سوى لأقل من 10% من الصور المقدمة، ما يعكس المستوى الاستثنائي للموهبة والحرفية داخل هذا المجتمع الإبداعي.

لجنة تحكيم عالمية

تميزت هذه الجولة بحضور لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى، تضم أسماء لامعة في مجال التصوير الوثائقي والفني:

- بيتينا فاس "أيسلندا": معروفة باستخدامها المذهل للضوء الطبيعي وتحويلها للمناظر الطبيعية إلى خلفيات سينمائية تنبض بالمشاعر.

- هولي روزا ماتير "المملكة المتحدة": مصورة توثيقية تدمج بين الأصالة، روح الدعابة، واللمسة الإنسانية في أعمالها.

- Alcides AG Photography "بنما": يشتهر بتقديم صور مليئة بالحياة والعمق العاطفي، تعكس إيقاع ودفء الثقافة اللاتينية.

ساهمت رؤاهم الفريدة وخبراتهم العميقة في اختيار الأعمال الفائزة التي تعبر عن لحظات زفاف استثنائية.

الأنظار تتجه إلى الختام الكبير

مع إسدال الستار على هذه الدورة، تتجه الأنظار نحو الجولة النهائية لهذا العام، والتي ستحدد الفائزين بلقب "أبطال الموسم".