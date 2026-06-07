تشهد عدة مناطق حول العالم تهديدات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، ما قد يؤدي إلى اختفاء أجزاء منها أو تحولها إلى مناطق غير صالحة للحياة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفيما يلي أبرز 4 أماكن مهددة بالاختفاء بحلول عام 2030، وفقا لما ذكرته صحيفة،timesofindia.

جزر المالديف

تعد جزر المالديف من أكثر المناطق عرضة للخطر، إذ تقع معظم جزرها على ارتفاع منخفض جدا فوق مستوى سطح البحر، أن استمرار ارتفاع منسوب المياه قد يؤدي إلى غمر أجزاء واسعة منها خلال السنوات القادمة، ما يهدد سكانها وقطاعها السياحي الشهير.

جاكرتا في إندونيسيا

تواجه العاصمة الإندونيسية جاكرتا أزمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع مستوى البحر وهبوط سطح الأرض نتيجة السحب الجائر للمياه الجوفية، أن بعض أحياء المدينة أصبحت بالفعل معرضة للغرق، فيما تتوقع الدراسات تفاقم الأزمة قبل نهاية العقد الحالي.

مدينة البصرة العراقية

تقع البصرة في منطقة منخفضة بالقرب من الخليج العربي، وتتعرض لمخاطر متزايدة بسبب ارتفاع مستوى المياه وتآكل الأراضي الرطبة المحيطة بها، وتشير تقديرات علمية إلى أن أجزاء من المدينة قد تواجه فيضانات متكررة تهدد استقرارها مستقبلا.

مدينة هو تشي منه الفيتنامية

تعد من أكثر المدن الآسيوية عرضة لخطر الفيضانات، بسبب موقعها القريب من دلتا نهر ميكونغ، ويحذر الخبراء من أن ارتفاع منسوب البحر والعواصف الشديدة قد يؤديان إلى غمر أجزاء واسعة منها بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ إجراءات وقائية فعالة.

ما السر وراء هذا الخطر؟

يرجع السبب الرئيسي إلى التغير المناخي الناتج عن ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، والذي يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر، إضافة إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف، ما يجعل العديد من المدن الساحلية والمناطق المنخفضة أكثر عرضة للغرق أو التآكل.