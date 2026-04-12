في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، يتكرر سؤال لدى كثيرين، حول الأسباب أو التصرفات التي تجعل الراتب ينتهي قبل نهاية الشهور وأحيانا في منتصفه رغم ثبات الدخل.

وفي الكثير من الأحيان يرتبط الأمر بطريقة إدارة الراتب الشهري وأنماط الإنفاق اليومية التي قد تستنزف المال دون انتباه.

لماذا ينفد الراتب قبل نهاية الشهر؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الحقيقية لا تكمن في قلة الدخل بقدر ما ترتبط بسلوكيات مالية غير منضبطة، مشيرا إلى أن كثيرا من الأفراد لا يدركون حجم إنفاقهم الفعلي نتيجة غياب التخطيط المسبق.

وأضاف "عامر" في تصريحات لـ"مصراوي" أن المصروفات الصغيرة تمثل أحد أخطر أسباب تسرب الراتب، موضحا أن الإنفاق اليومي على أشياء تبدو بسيطة، مثل المشروبات أو الطلبات السريعة، يتراكم ليشكل عبئا ماليا كبيرا بنهاية الشهر.

وتابع أن الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكتروني أسهم في تقليل الإحساس بقيمة المال، ما يجعل قرارات الشراء أكثر سهولة وأقل خضوعا للتفكير، وهو ما يؤدي إلى إنفاق غير محسوب.

وأكد أن غياب ثقافة الادخار يمثل خللا جوهريا، إذ يفضل البعض تأجيل الادخار إلى ما يتبقى من الراتب، وهو ما لا يحدث في الغالب، لافتا إلى أن القاعدة الصحيحة هي تخصيص جزء من الدخل للادخار فور استلامه.

وأردف أن التأثر بأنماط الحياة المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدفع البعض إلى إنفاق يتجاوز قدراتهم الحقيقية، في محاولة لمجاراة مستوى معيشي لا يتناسب مع دخولهم.

واختتم بالإشارة إلى ضرورة وضع ميزانية واضحة، وتحديد أولويات الإنفاق، والالتزام بسلوك مالي منضبط، مشددا على أن إدارة المال بذكاء هي السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار، وليس مجرد زيادته.