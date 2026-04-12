إعلان

لماذا ينفد راتبك مبكرا؟.. السبب ليس الدخل

كتب : أحمد الضبع

09:00 م 12/04/2026

الاستيلاء على أموال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، يتكرر سؤال لدى كثيرين، حول الأسباب أو التصرفات التي تجعل الراتب ينتهي قبل نهاية الشهور وأحيانا في منتصفه رغم ثبات الدخل.

وفي الكثير من الأحيان يرتبط الأمر بطريقة إدارة الراتب الشهري وأنماط الإنفاق اليومية التي قد تستنزف المال دون انتباه.

لماذا ينفد الراتب قبل نهاية الشهر؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الحقيقية لا تكمن في قلة الدخل بقدر ما ترتبط بسلوكيات مالية غير منضبطة، مشيرا إلى أن كثيرا من الأفراد لا يدركون حجم إنفاقهم الفعلي نتيجة غياب التخطيط المسبق.

وأضاف "عامر" في تصريحات لـ"مصراوي" أن المصروفات الصغيرة تمثل أحد أخطر أسباب تسرب الراتب، موضحا أن الإنفاق اليومي على أشياء تبدو بسيطة، مثل المشروبات أو الطلبات السريعة، يتراكم ليشكل عبئا ماليا كبيرا بنهاية الشهر.

وتابع أن الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكتروني أسهم في تقليل الإحساس بقيمة المال، ما يجعل قرارات الشراء أكثر سهولة وأقل خضوعا للتفكير، وهو ما يؤدي إلى إنفاق غير محسوب.

وأكد أن غياب ثقافة الادخار يمثل خللا جوهريا، إذ يفضل البعض تأجيل الادخار إلى ما يتبقى من الراتب، وهو ما لا يحدث في الغالب، لافتا إلى أن القاعدة الصحيحة هي تخصيص جزء من الدخل للادخار فور استلامه.

وأردف أن التأثر بأنماط الحياة المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدفع البعض إلى إنفاق يتجاوز قدراتهم الحقيقية، في محاولة لمجاراة مستوى معيشي لا يتناسب مع دخولهم.

واختتم بالإشارة إلى ضرورة وضع ميزانية واضحة، وتحديد أولويات الإنفاق، والالتزام بسلوك مالي منضبط، مشددا على أن إدارة المال بذكاء هي السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار، وليس مجرد زيادته.

اقرأ أيضا:


لماذا يوجد مرآة في حائط المصعد؟.. اعرف السر

احذر وضع المرآة في هذه الأماكن

لماذا نبدو أجمل في المرآة من الصور؟

منوعات الراتب الميزانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
شئون عربية و دولية

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
رياضة محلية

"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
شئون عربية و دولية

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
علاقات

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة
زووم

"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية