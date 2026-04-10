شهدت محطة باسينج في ميونخ حادثة غريبة، بعدما لجأت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما إلى عض أحد العاملين بالمحطة في ذراعه، عندما حاول منعها من ركوب قطار محلي أثناء إغلاق الأبواب.

ما الذي حدث بالضبط؟

حاول الموظف إيقاف المرأة التي كانت تحاول اللحاق بالقطار في اللحظة الأخيرة، فتقدمت على الفور وعضته، ما أسفر عن جرح ظاهر، فيما قالت الشرطة إن إصابته طفيفة، وفقا لموقع spiegel.de.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن المرأة تخضع حاليا للتحقيق، في حين تتعامل الشركة مع الحادث وفق الإجراءات القانونية المعتادة.

اعتداءات على موظفي القطارات

وفقا لشركة دويتشه بان، وقع نحو ثلاثة آلاف اعتداء بدني على موظفيها العام الماضي، وهو عدد أقل قليلا مقارنة بالعام السابق.

وأشارت نقابة السكك الحديدية "إيه في جي" إلى أن الإحساس بالأمان بين العاملين تراجع بشكل كبير، بناء على مسح شمل نحو أربعة آلاف موظف.

مأساة على شريط السكة الحديد.. لحظات صعبة تنتهي بجثتين في قليوب

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند

سكك حديد مصر تطلق "قطار النزهة" إلى الإسكندرية بأسعار مخفضة في شم النسيم





