تسليم 300 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

03:08 م 11/04/2026

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الحالات الإنسانية، اليوم السبت، ضمن أعمال لجنة المساعدات الإنسانية التي تم تشكيلها لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

تقديم مساعدات لـ44 حالة

وشهد اللقاء تقديم مساعدات مالية وعينية لـ 44 حالة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 ألف جنيه، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتضمنت المساعدات كراتين مواد غذائية، ولحوم، وبطاطين، إلى جانب كراسي كهربائية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.

لجنة متخصصة لفحص الحالات

وأكد محافظ بورسعيد أن صرف المساعدات يتم وفقًا لآلية دقيقة من خلال لجنة متخصصة، تقوم بفحص الحالات والتأكد من استحقاقها.

محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد مساعدات إنسانية التكافل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



3 أبراج تنتظر بشري سعيدة قريبا.. ثروة وحب ونجاح
علاقات

هل يحق للأهلي الحصول على نسخة من تسجيل "الفار"؟.. مصدر يكشف
رياضة محلية

هدية للأهلي.. هل يصنع النحاس الفارق في صراع الدوري المصري؟
رياضة محلية

بحضور محافظ المركزي.. بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
اقتصاد

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية
زووم

