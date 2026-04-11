التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الحالات الإنسانية، اليوم السبت، ضمن أعمال لجنة المساعدات الإنسانية التي تم تشكيلها لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

تقديم مساعدات لـ44 حالة

وشهد اللقاء تقديم مساعدات مالية وعينية لـ 44 حالة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 ألف جنيه، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتضمنت المساعدات كراتين مواد غذائية، ولحوم، وبطاطين، إلى جانب كراسي كهربائية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.

لجنة متخصصة لفحص الحالات

وأكد محافظ بورسعيد أن صرف المساعدات يتم وفقًا لآلية دقيقة من خلال لجنة متخصصة، تقوم بفحص الحالات والتأكد من استحقاقها.