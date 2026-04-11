أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أن المباحثات مع الجانب الإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد قد انطلقت بشكل رسمي.

وأوضح ترامب في مقابلة حصرية مع قناة "نيوزنيشن"، أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الرأي العام العالمي بات يدرك وجود مسارات بديلة للمرور بعيدا عن منطقة الحرب بين إيران وأمريكا.

جاهزية عسكرية لإنهاء حرب إيران

وأكد الرئيس الأمريكي، أن منشوره الأخير بشأن توجه أعداد ضخمة من ناقلات النفط صوب الولايات المتحدة لا يرتبط بالوضع الراهن في مضيق هرمز، لافتا إلى أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا للتحقق مما إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية خلال هذه الجولة.

وأوضح ترامب، أنه لا يملك تصورا مسبقا حول كيفية سير المحادثات اليوم، لكنه أكد قائلا: "لا يهم إن كنت متفائلا أم لا، فنحن جاهزون للتحرك وإعادة ترتيب الأمور إذا لم تسر المفاوضات على ما يرام".

وفي سياق متصل، أكد مكتب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عزم إسلام آباد على مواصلة جهود الوساطة لتعزيز مصلحة السلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتأتي هذه المساعي في وقت نقلت فيه شبكة سي بي إس نيوز عن مسؤولين أمريكيين بدء المباحثات الرسمية، رغم استمرار الغموض حول طبيعة هذه اللقاءات وما إذا كانت تجري عبر وسطاء أو بلقاءات مباشرة، تزامنا مع اليوم الخامس من التهدئة المؤقتة في ختام الأسبوع السادس من حرب إيران التي تداخلت فيها جبهات عدة شملت جيش الاحتلال الإسرائيلي.

خطوط طهران الحمراء في صراع إيران وأمريكا

وأفاد التلفزيون الرسمي في طهران بأن الوفد الإيراني وصل إلى طاولة المفاوضات في إسلام آباد حاملة مجموعة من "الخطوط الحمراء" التي وصفها بغير القابلة للتنازل.

وتصدرت هذه المطالب ضرورة الوقف الشامل لكافة الأعمال العسكرية، والالتزام بتقديم تعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن النزاع.

ويرى مراقبون أن هذه الاشتراطات تمثل حجر العثرة الرئيس أمام طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إنهاء الأزمة بشروطه الخاصة.

ومن الجانب الأمريكي، صرح مسؤول رفيع بأن واشنطن لم تمنح موافقتها على هذه المطالب الإيرانية حتى اللحظة، مشددا على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات ملزمة أو تفاهمات نهائية في ملف صراع إيران وأمريكا، مما يترك الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات الميدانية في حال فشل الوسطاء في تقريب وجهات النظر بين مطالب طهران والجاهزية العسكرية التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب إيران.