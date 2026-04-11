أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة نتيجة التظلمات للمتقدمين مسابقتي عمال المساجد ومعلمي القرآن.

وتشمل نتيجة التظلمات، مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف، ومسابقة شغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف.

رابط نتيجة تظلمات وظائف الأوقاف والأزهر

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة التظلمات باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

