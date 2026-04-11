إعلان

استعدادًا لشم النسيم.. إقبال كبير على محلات الفسيخ والرنجة بوسط البلد

كتب : محمد عبدالناصر

03:19 م 11/04/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (1)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (2)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (5)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (4)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (3)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (6)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (7)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (10)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (9)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (8)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (11)
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شراء الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير محمود بكار:

تشهد محلات بيع الفسيخ والرنجة في منطقة وسط البلد بالقاهرة حالة من الانتعاش والتزاحم على الشراء، تزامنًا مع اقتراب احتفالات شم النسيم المقرر لها يوم الاثنين المقبل، حيث تتزايد إقبال الأسر المصرية على شراء الأسماك المملحة باعتبارها الطقس الأبرز في الاحتفال بهذه المناسبة.

رصدت عدسة مصراوي، إقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة من المحلات بوستط القاهرة اليوم السبت.

أكلات شم النسيم في مصر

يُعد شم النسيم أحد أقدم الأعياد الشعبية في مصر، ويتميز بعادات غذائية خاصة أبرزها تناول الفسيخ والرنجة والخضروات، إلى جانب الخروج للحدائق والمتنزهات، في أجواء احتفالية تعكس طابعًا اجتماعيًا مميزًا لدى المصريين.

وتستعد محلات وسط البلد بشكل مكثف لهذه المناسبة عبر زيادة الكميات المعروضة وتكثيف العمالة لتلبية الطلب المرتفع المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان