هل سبق ولاحظت أن جميع شخصيات عائلة سيمبسون لها لون بشرة أصفر؟، لكن ما السر وراء هذا الأمر؟

لماذا اختار مات جرينينج اللون الأصفر لشخصيات سيمبسون؟

وفقا لموقع "screenrant"، أوضح رسام الكاريكاتير الأمريكي ومبتكر المسلسل الكوميدي 'عائلة سيمبسون'، مات جرينينج، أنه لم يرغب في استخدام الألوان التقليدية للرسوم المتحركة عند بدء المسلسل.

وفقا جرينينج، قدم أحد رسامي الرسوم تصاميم للشخصيات بالحبر الأصفر، فعلق جرينينج: "هذا هو الحل".

وأكد أن اللون الأصفر يجذب العين بسهولة لأنه يعكس الضوء أكثر من باقي الألوان الزاهية، وهو ما يفسر أيضا اختيار ألوان مشابهة لشخصيات كرتونية شهيرة أخرى مثل سبونج بوب سكوير بانتس.

ما سر اختيار اللون الأصفر لكرتون عائلة سيمبسون؟

وفقا لصحيفة "nypost" البريطانية، كشف الكاتب والمنتج السابق في المسلسل، مايك ريس، تفاصيل أخرى في كتابه "أسرار سبرينجفيلد" أن الشخصيات مثل بارت وليزا وماجي لا تمتلك خط شعر واضح يفصل بين البشرة والشعر، لذلك اختار الرسامون اللون الأصفر ليكون حلا وسطا يمثل مزيج لون البشرة ولون الشعر.

ويبرز هذا الاختيار جانبا تقنيا من العمل، ويعكس حرص فريق الرسوم المتحركة على أدق التفاصيل في تصميم الشخصيات.

كيف يجذب اللون الأصفر المشاهدين؟

اللون الأصفر لا يميز الشخصيات فحسب، بل يجذب انتباه المشاهدين أيضا.

يقول جرينينج: "عندما تقلب القنوات ويظهر وميض أصفر، ستعرف فورا أنك تشاهد مسلسل عائلة سيمبسون".

ومن التفاصيل الصغيرة المميزة أيضا أن الرسوم المتحركة صممت الشخصيات بأربعة أصابع فقط، ما يجعلها فريدة وسهلة التمييز.

كما أن الأصفر أصبح علامة مميزة للمسلسل، وساهم في جعل عائلة سيمبسون واحدة من أكثر الشخصيات الكرتونية شهرة في العالم.

اقرأ أيضا:

سلي صيامك: كيف بدأت شخصية سبونج بوب وما سر شعبيتها؟

سلي صيامك.. كيف بدأت قصة توم وجيري الكارتون الأشهر عالميا؟

لماذا نحب مشاهدة توم و جيري رغم تقدمنا بالعمر؟