طائر السنونو واحدا من أكثر الطيور غرابة في عالم الطبيعة، بفضل قدراته الفريدة التي تجعله أشبه بكائن لا يعرف حدود الأرض، فهو يقضي معظم حياته محلقا في السماء، ينام ويأكل ويتزاوج دون أن يهبط إلا نادرا، ما يجعله نموذجا استثنائيا للتكيف مع الحياة الجوية.

كيف يعيش السنونو حياته بالكامل في السماء؟

وفقا لموقع "rspb"، يتميز السنونو بقدرة مذهلة على الطيران المستمر، إذ يقضي معظم وقته في الجو، حيث ينام ويصطاد غذاءه بل ويتزاوج أثناء التحليق، ونادرا ما يلامس الأرض، ولا يهبط إلا عند الحاجة لبناء الأعشاش.

كما يعد من أسرع الطيور في الطيران الأفقي، إذ تصل سرعته إلى نحو 115 كيلومترا في الساعة.

ما أبرز صفات طائر السنونو؟

يتمتع طائر السنونو بمظهر فريد يسهل تمييزه، حيث يغلب على ريشه اللون البني الداكن المائل إلى السواد، ويبدو أسود بالكامل أثناء الطيران، كما يمتلك بقعة فاتحة على الحلق، وأجنحة طويلة مدببة تأخذ شكل "البوميرانج"، إضافة إلى ذيل قصير متشعب ورأس انسيابي يشبه الرصاصة.

كيف تبدو رحلاته الطويلة حول العالم؟

يُعرف السنونو بأنه من أعظم الطيور المهاجرة، إذ يقطع مسافات شاسعة تصل إلى نحو 22 ألف كيلومتر سنويا، يهاجر من أفريقيا إلى أوروبا في أواخر أبريل، ويصل ذروته في مايو، قبل أن يبدأ رحلة العودة مع بداية أغسطس، وخلال رحلته، يتوقف في عدة مناطق مثل البرتغال وفرنسا للراحة وتجديد طاقته لمواصلة الرحلة.

أين ومتى يمكن رؤية طائر السنونو؟

يمكن مشاهدة طيور السنونو وهي تحلق على ارتفاعات عالية في مختلف البيئات، بحثًا عن الحشرات الصغيرة لتتغذى عليها. كما يمكن رؤيتها على مستويات منخفضة بالقرب من المباني التي تتخذها مواقع للتعشيش، خاصة خلال موسم التكاثر.

ما طبيعة سلوك وتكاثر طيور السنونو؟

تُعرف طيور السنونو بمهارتها الفائقة في الطيران، حيث تتحرك في أسراب بسرعة كبيرة فوق أسطح المنازل، وهي طيور وفية لشريك واحد طوال حياتها، وتعود إلى نفس موقع التعشيش سنويا، ورغم ذلك، تكتفي بتربية فقسة واحدة فقط خلال موسم التكاثر، ما يجعل نجاح رحلتها أمرا حاسما لاستمرارها.

لماذا تتراجع أعداده بشكل مقلق؟

تشهد أعداد طيور السنونو تراجعا حادا في السنوات الأخيرة، حيث أُدرجت ضمن القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض في المملكة المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن أعدادها انخفضت من عشرة طيور إلى ثلاثة فقط خلال الفترة بين عامي 1995 و2022، ويرجع ذلك إلى فقدان مواقع التعشيش نتيجة ترميم المباني القديمة وإغلاق الفتحات التي كانت تستخدمها.