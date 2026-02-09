تحول خطأ بسيط في المنزل إلى لحظة حاسمة في حياة عائلة، مظهرا كيف يمكن لعلامات بسيطة أن تكشف عن تغييرات كبيرة في الحياة.

بداية القصة

كان آندي جونسون يلبس ابنه الصغير أوكلين حذاءين مختلفين دون أن يلاحظ، وفي أحد الأيام، أدركت زوجته داني جونسون أن آندي اختار حذاءين مختلفين تماما في التصميم واللون أثناء تجهيز ابنهما للذهاب إلى الحضانة.

كان آندي، البالغ من العمر 35 عاما، على دراية بمشاكله البصرية، فقد تم تشخيص إصابته بحالة وراثية تسمى ضمور الشبكية في مرحلة الطفولة، ما تسبب له في رؤية نفقية، لكن رؤيته المركزية كانت دائما جيدة وظلت دون تغيير لفترة طويلة، بحسب موقع People.

وبعد الحادثة التي تعلقت بحذائه، شعر آندي أن بصره يتدهور بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل، فقرر حينها التوجه إلى طبيب.

وقالت داني إن الخروج من المستشفى يشعر المرء بالوحدة التامة، وهذا ما وجدته أكثر ما يخيفها، موضحة أن العديد من التساؤلات تتبادر إلى الذهن في ذلك الوقت، مثل ما إذا كان آندي سيتمكن من مشاهدة لحظات مهمة في حياة أطفاله.

آندي بدأ العزلة

وأكد آندي، الذي يدير مشروعا للرياضات المائية مع داني، أنه بعد أن كان شخصا واثقا من نفسه، بدأ في عزل نفسه عن المجتمع، ومع تدهور بصره، توقف عن القيام بالأنشطة اليومية مثل عبور الطريق أو توصيل أطفاله إلى المدرسة.

وقال كل من آندي وداني إن هذا التغيير المفاجئ أثر على الأسرة بأكملها، وخاصة ابنهما الأكبر فينلي، البالغ من العمر تسع سنوات، والذي اعتاد على وجود أب نشيط يمارس الإبحار ويصطحبه إلى المدرسة.

كيف عاد للحياة الطبيعية؟

ومع مرور الوقت وتشجيع داني، بدأ آندي بممارسة الحياة الطبيعية خارج المنزل، وأعادا تنظيم مسؤولياتهما في العمل بحيث يتولى آندي المهام الإدارية، بينما تتولى داني الأعمال العملية، مثل التدريب المائي، وتعلم آندي أيضا استخدام العصا، وحصل على كلب إرشاد يدعى بيرلي.

وكشف آندي وداني الآن إنهما يتعلمان ببطء التأقلم مع ظروفهما الجديدة، مع إدراكهما أن الحياة مع ضعف البصر ليست سهلة.

وتقول داني إنهم عائلة طبيعية، لكن عليهم بذل جهد أكبر بكثير من غيرهم لتحقيق نفس الأهداف.

وكشف آندي أن الناس غالبا لا يدركون مدى الحرية التي تمثلها حتى أبسط الأمور، مثل توصيل الأطفال إلى المدرسة أو الذهاب إلى المتجر، مؤكدا أنه يفتقد الكثير من جوانب حياته السابقة، وخاصة القيادة، التي كانت تمنحه شعورا بالاستقلالية والاعتماد على الذات، متمنيا العودة إلى تدريب الرياضات المائية والعمل دون أي قلق.

وأشار الزوجان، اللذان ينشران مقاطع فيديو من حياتهما اليومية على إنستجرام لإظهار واقع العيش مع فقدان البصر، إلى أنهما ينظران الآن إلى حالة آندي كدرس في عيش اللحظة الحاضرة.

