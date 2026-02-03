إعلان

وزير التعليم: 25 مليون طالب أمانة وطنية على عاتق مديري المديريات

كتب : أحمد الجندي

08:14 م 03/02/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المسؤولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسؤولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه مديري ووكلاء المديريات التعليمية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تنظر إلى مديري المديريات ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية باعتبارهم وحدة متكاملة في تنفيذ السياسات التعليمية، وأن أي نجاح أو إخفاق في المنظومة التعليمية يُعد مسؤولية جماعية تستوجب التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات، بما يضمن مواصلة الانتظام الكامل داخل المدارس، وتحقيق بداية قوية ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني، حيث ناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه في 20 محافظة، ويجري الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة في 7 محافظات، مؤكدًا ضرورة أن تعكس هذه النتائج صورة حقيقية ودقيقة لمستوى الطلاب الفعلي في مهارات القراءة والكتابة.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مديري ووكلاء المديريات التعليمية الانتظام الكامل داخل المدارس الفصل الدراسي الثاني

