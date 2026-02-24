يعيش الرئيس دونالد ترامب، حالة من الإحباط العميق جراء فشل سياسة الضغوط القصوى تجاه طهران، وهو ما تجلّى في نشره مقطع فيديو للمذيع "مارك ليفين" يشكك في جدوى التفاوض.

وفي الوقت الراهن، يجد ترامب نفسه محاصرا بين انتزاع تنازلات صعبة من إيران أو الانجرار نحو مواجهة عسكرية لا يريدها، خاصة مع كشف تقييمات استخباراتية إسرائيلية عن محدودية القدرة العسكرية الأمريكية الفاعلة في المنطقة رغم الحشد الضخم، وغياب استراتيجية واضحة لمعالجة الأزمة المتصاعدة.

قدرات عسكرية محدودة

وفي تقييم استخباراتي إسرائيلي نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، كشف مسؤول استخباراتي إسرائيلي، عن فجوة كبيرة بين حجم الحشد والقدرة التنفيذية؛ إذ أوضح أنه رغم وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لشرق المتوسط، فإن الولايات المتحدة لا تملك القدرة العسكرية لشن هجوم جوي مكثف يتجاوز 4 إلى 5 أيام فقط، أو أسبوعا واحدا من الضربات منخفضة الكثافة.

ويأتي التقييم الاستخباراتي الصادم في ظل أكبر حشد عسكري أمريكي بالمنطقة منذ حرب العراق، ومع انتشار ترسانة ضخمة من الأصول الجوية والبحرية على مقربة من الحدود الإيرانية.

نيكولاس مادورو.. ترامب وأزمة الثقة المفرطة

ووفقا للصحيفة البريطانية، يرى خبراء السياسة الخارجية أن ترامب أوقع نفسه في "فخ من صنعه" عبر سلسلة من التعهدات التصعيدية.

وصرح آرون ديفيد ميلر خبير شؤون الشرق الأوسط والمفاوض الأمريكي السابق بوزارة الخارجية، بأن "الواقع يؤكد أن الرئيس الأمريكي حاصر نفسه في زاوية ضيقة".

وأوضح ميلر، أن ترامب قيّد خياراته بتعهده بمساعدة المحتجين ونشر قوات هائلة، مشيرا إلى أن نجاح واشنطن في إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منح ترامب ثقة مفرطة، مما وضعه في موقف يجبره على خوض حرب لا يريدها ما لم ينتزع تنازلات إيرانية فورية لتجنب الصدام.

مبررات ترامب المتغيرة للحرب مع إيران

وصفت روزماري كيلانيك الباحثة في معهد "أولويات الدفاع" بواشنطن، سياسة الرئيس الأمريكي بأنها تعتمد على "قائمة متناوبة من المبررات" لضرب إيران.

وأوضحت كيلانيك، أن الدوافع تراوحت بين تفكيك برنامج نووي يزعم ترامب أنه "دمره بالفعل"، واستهداف صواريخ باليستية لا تملك المدى للوصول لأمريكا، وصولا لمبرر "المساعدة في الطريق" للمتظاهرين الإيرانيين.

وطرحت الباحثة الأكاديمية، تساؤلا عن السبب الحقيقي وراء هذا التصعيد، مؤكدة أن الأهداف الحقيقية للإدارة لا تزال غامضة وتفتقر إلى الاتساق الاستراتيجي المطلوب لخوض صراع بهذا الحجم.

مخاطر الانتقام ورؤية الداخل الأمريكي

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تيار متشدد يقوده مارك ليفين عبر "فوكس نيوز" يدفع نحو تغيير النظام الإيراني كهدف نهائي، مؤكدين أن طهران "أضعف من أي وقت مضى" ويجب إزالتها الآن.

ومع ذلك، يحذر مسؤولون في الإدارة الأمريكية من رد انتقامي إيراني يستهدف القواعد الأمريكية والبنية التحتية للطاقة بالمنطقة.

وكشف استطلاع لجامعة ماريلاند، أن 40% فقط من الجمهوريين يؤيدون التدخل العسكري، بينما يعارضه ربعهم تماما، ما دفع آرون ديفيد ميلر للتعليق بأن واشنطن "تسير كأنها نائمة نحو حرب" دون رغبة شعبية حقيقية أو رؤية استراتيجية واضحة.