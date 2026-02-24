كشفت تحريات مباحث الدقهلية ملابسات مقطع فيديو متداول لشخص ادعى إلقاء سيدة محتويات مكتبته أرضا من ضمنها مصاحف.

بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة ميت غمر من مالك مكتبة بتضرره من (ربة منزل و3 أبنائها) بالتعدى عليه بالسب وتكسير الأولى محتويات المكتبة ملكه وإلقاء حامل كتب بالشارع "لا يوجد به مصاحف" كما ادعى بمقطع الفيديو المشار إليه خلال مشاجرة بينهم لوجود خلافات حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت إخلاء سبيلهم واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية حيال ناشر المقطع.

