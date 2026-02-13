إعلان

رئيس الوزراء النرويجي: ملفات إبستين تهز ثقة الشعب

كتب : مصراوي

05:34 م 13/02/2026

رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره

(د ب أ)

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن فضيحة الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين هزت ثقة النرويجيين بصورة كبيرة في أصحاب النفوذ.

وتعهد جار ستوره، في مقابلة مع قناة "إن آر كيه" اليوم الجمعة، بكشف خبايا الأمر بعدما أشارت ملفات تم كشفها بالقضية إلى أن دبلوماسيين نرويجيين، من بينهم رئيس وزراء أسبق وولية عهد النرويج، كانت لهم علاقات وثيقة بإبستين.

وأشار ستوره إلى أن العلاقات بين الساسة النرويجيين وإبستين تظهر "أنه من الممكن أن تشتري النفوذ إن كنت ثريا بما يكفي"، هذا هو "الواقع القاسي".

وأضاف جار ستوره لقناة "إن آر كيه" أن حقيقة أن الشرطة تحقق بشأن عدة أشخاص من مواطنيه تؤكد على خطورة القضية.

وتابع قائلا: "إنها مسؤوليتي كرئيس للوزراء أن أدين هذا وأساعد على ضمان حل القضية".

ووافق البرلمان النرويجي يوم الثلاثاء الماضي، من خلال لجنة الإشراف، على فتح تحقيق مستقل في الأمر.

ويخضع رئيس الوزراء الأسبق، الأمين العام الأسبق لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند، والسفيرة النرويجية السابقة لدى الأردن والعراق مونا يول، وزوجها الدبلوماسي السابق تريجي رود- لارسن، للتحقيق للاشتباه في تورطهم بـ"فساد جسيم" على خلفية علاقاتهم بإبستين.

ويشار إلى أن ورود اسم شخص في الملفات لا يعني بذاته تورطه في مخالفات أو سلوك غير مشروع.

يوناس جار ستوره النرويج جيفري إبستين

