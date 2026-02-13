كوريا الجنوبية تسعى للحصول على مدمرة جديدة من طراز "إيجيس"

(أ ش أ)

أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها تسعى للحصول على مدمرة ثالثة من طراز "إيجيس" تزن 8.200 طن بحلول نهاية العام المقبل، في خطوة من المتوقع أن تعزز قدرات الدفاع الجوي عند نشرها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" ستحمل المدمرة اسم الجنرال "كيم جونغ-سيو" 1383-1453 من عصر "جوسون"، وهي الدفعة الثالثة والأخيرة من أسطول مدمرات "إيجيس" التي تزن 8.200 طن والتي تسعى سيئول إلى الحصول عليها في إطار مشروع "غوانغيتو-3 الدفعة الثانية". وقد أدخلت البحرية المدمرة "جيونغجو" العظيم، وهي الأولى بوزن 8.200 طن في ديسمبر 2024.

ويبلغ طول المدمرة الجديدة "ديهو كيم جونغ-سيو" 170 مترا وعرضها 21 مترا، وهي مزودة بخصائص التخفي المتقدمة وقدرات الكشف والاعتراض المحسنة ضد الصواريخ الباليستية. ومن المتوقع أيضا أن تكون قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية القادمة.

وقالت البحرية إنها سمت المدمرة الجديدة على اسم الجنرال "كيم"، نظرا لمساهمته في توسيع أراضي الدولة واستقرار المناطق الحدودية. كما تم تضمين لقب "ديهو"، الذي يعني "النمر الكبير" باللغة الكورية، مراعاة لقدرات السفينة القتالية القوية وإرادة البلاد في الدفاع عن نفسها.

وعند نشر المدمرة، سيكون لدى البحرية 6 مدمرات من طراز "إيجيس". وتخطط البحرية للحصول على 6 مدمرات أخرى محلية الصنع من نفس الطراز من خلال مشروع المدمرة الكورية من الجيل التالي "KDDX".