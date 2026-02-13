نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم الجمعة، رحلة تعريفية لمجموعة من كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيكية لزيارة عدد من الوجهات السياحية منها القاهرة والأقصر وأسوان؛ وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات البلجيكي My Go Group، وتعزيزًا لتواجد المقصد السياحي المصري بالسوق البلجيكي وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

وشاركت "الهيئة" في ورشة العمل التي أُقيمت، على هامش الرحلة التعريفية، بين الجانبين البلجيكي والمصرى؛ إذ ألقى الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كلمة رحب خلالها بالوفد، ملقيًا الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في دعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكدًا على أهمية السوق البلجيكي كأحد الأسواق الأوروبية الواعدة، كما استعرض جهود الهيئة في دعم منظمي الرحلات وشركات السياحة من خلال برامج ترويجية وتسهيلات متنوعة.

وتناولت ورشة العمل الحديث عن أهم البرامج السياحية التي تعتزم شركة My Go Group تنفيذها خلال الفترة المقبلة إلى الوجهات السياحية المصرية؛ وهو ما يعكس تزايد الطلب من السوق البلجيكي على المنتج السياحي المصري.

وشارك في ورشة العمل محمد علي عبد اللطيف مدير وحدة غرب أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وماريان حلمي مسؤول السوق الفرنسي والبنولكس بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة إلى Pascal Van de Moortel مدير المبيعات بشركة My Go Group، و Nouralhuda Azouzi مدير المشروعات بشركة My Go Group، فضلاً عن كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيك المشاركين بالرحلة التعريفية.

وأوضحت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للوفد فيما يخص زيارتهم للمعالم السياحية والمواقع الأثرية في كلا من القاهرة والأقصر وأسوان التي تضمنها برنامج الرحلة والتي من بينها المتحف المصري الكبير، والكنيسة المعلقة، ومعبد الأقصر ومعبد فيلة؛ وذلك بهدف تعريفهم بالتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصرى، هذا بالإضافة إلى أنه تم تنظيم حفل عشاءً للوفد البلجيكي بأحد المطاعم العائمة للاستمتاع بالأجواء النيلية الممتعة.

