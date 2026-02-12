20 اسمًا مهددة بالاختفاء في 2026.. هل اسمك بينها؟

كشفت دراسة حديثة عن تغيرات لافتة في اختيارات أسماء المواليد حول العالم، بعدما بدأت أسماء كانت رائجة لسنوات طويلة في التراجع الحاد، حتى أصبح بعضها مهددا بالاختفاء خلال عام 2026.

ووفق تقرير نشره موقع "ديلي ميل" نقلا عن منصة BabyCenter المتخصصة في متابعة اتجاهات تسمية الأطفال، جرى تحليل أكثر من ألف اسم اختاره أو بحث عنه الآباء خلال الفترة الأخيرة، لرصد الأسماء التي فقدت شعبيتها بسرعة منذ عام 2024.

وأظهرت النتائج أن أسماء الفتيات تشهد تراجعًا واضحًا، أبرزها تشارلي وماكنلي وبريشا وعزرا وساشا وميا وكينا وكوري وديور.

أما لدى الذكور، فتراجعت أسماء مثل كيليان وأثارف وإينوخ وكرو وهاكسلي وسلمان وكاميلو وأدفيك وإيميت وجارت، حتى إن بعضها بالكاد بقي ضمن قائمة الألف اسم الأكثر انتشارًا.

ويرى خبراء تسمية الأطفال أن هذه الظاهرة مرتبطة بدورة الموضة الاجتماعية؛ فالأسماء التي تحقق قفزة كبيرة في الانتشار خلال فترة قصيرة غالبا ما تتراجع سريعا بعدها.

وتقول مستشارة اختيار الأسماء كولين سلاجن إن أي اسم يتراجع أكثر من مائة مركز خلال عام واحد يعد مؤشرا واضحا على خروجه من دائرة الاهتمام.

كما لاحظ التقرير أن أسماء الأولاد المنتهية بحرف y تفقد شعبيتها بأسرع وتيرة، بينما بدأت التهجئات الحديثة والمعدلة لأسماء تقليدية، مثل ماديسون وأليفيا، في التراجع أيضًا.

ويربط الباحثون هذا التحول برغبة الآباء في الابتعاد عن «الأسماء الصيحة» التي تنتشر سريعًا عبر مواقع التواصل ثم تخبو جاذبيتها خلال فترة قصيرة.

في المقابل، تتجه الموضة الجديدة نحو أسماء مستوحاة من الحضارات القديمة والتاريخ، إذ يتوقع خبراء موقع Nameberry صعود أسماء للفتيات مثل أوليمبيا وأدهارا ومارسيلا، وللأولاد رمسيس وإيزيدور ولاينوس، في محاولة لربط الأبناء بالجذور الثقافية والهوية التاريخية.

كما تشير التوقعات إلى احتمال عودة أسماء كلاسيكية قديمة مرة أخرى إلى قوائم الاختيارات، مثل نانسي وجوديث للفتيات وبروس ومونتي وويس للأولاد، بعد سنوات من التراجع، في إشارة إلى أن أسماء المواليد، شأنها شأن الموضة، تمر بدورات متعاقبة من الصعود والهبوط.

