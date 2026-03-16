خلال الأيام الماضية تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقرش ضخم قيل إنه يبلغ من العمر 392 عاما، ما أدى إلى انتشار واسع للمنشور وفتح باب النقاش حول صحة هذا الادعاء.

وبحسب موقع dailygalaxy، فإن الصورة المنتشرة تعود إلى قرش جرينلاند الذي يعيش في مياه المحيط القطبي الشمالي، وهو من أطول الكائنات البحرية عمرا، لكن الخبراء يؤكدون أن العمر المذكور في المنشورات المتداولة غير مثبت علميا.

هل القرش كان يسبح منذ عام 1627؟

الصورة التي انتشرت أرفقت بنص يقول إن القرش كان يسبح في المحيطات منذ عام 1627، ويعود أصل هذا الادعاء إلى تفسير غير دقيق لدراسة علمية نشرت عام 2016 في مجلة ساينس، قادها الباحث يوليوس نيلسن عندما كان طالب دكتوراه في جامعة كوبنهاجن.

هل تم تحديد عمر القرش؟

ولم تتحدث الدراسة عن عمر قرش محدد في صورة معينة، بل تناولت بشكل عام العمر المتوقع لهذا النوع من القروش، وقال نيلسن، إن فريقه كان يتوقع دراسة نوع غير مألوف، لكنه فوجئ بوجود أفراد من هذا النوع قد تكون أعمارها كبيرة جدا.

ماذا كشفت الدراسة ؟

اعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل 28 أنثى من قروش جرينلاند، معظمها مات بعد أن علقت في شباك الصيد، ومن خلال استخدام تقنية التأريخ بالكربون المشع تمكن العلماء من تقدير أعمارها.

ما أعمار أكبر القروش؟

وأظهرت النتائج، أن أعمار أكبر القروش في العينة قد تتراوح بين 272 و512 عاما، وهو ما يجعل هذا النوع من أطول الفقاريات عمرا على الإطلاق، ويعكس قدرته المدهشة على البقاء في البيئات البحرية القاسية.

ما قصة الصورة المتداولة؟

بحسب موقع USA Today، فإن الصورة المنتشرة ليست صورة لحيوان تم تحديد عمره بدقة، بل هي لقطة شاشة من فيديو صوِر أثناء بعثة بحثية عام 2016.

وأوضح الباحث نيلسن، أن حجم القرش الظاهر في الصورة كبير بالفعل، لكن لا يمكن تحديد عمره بدقة، مضيفا أن تقديره الشخصي قد يضع عمره عند أكثر من 150 عاما، لكنه يبقى مجرد تخمين غير مؤكد.

سر العمر الطويل لـ قرش جرينلاند

يعيش هذا النوع من القروش في المياه العميقة والباردة في شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، ويعتقد العلماء أن عدة عوامل تساعده على العيش لفترات طويلة، من بينها، بطء معدل النمو بشكل ملحوظ، انخفاض معدل الأيض بسبب درجات الحرارة المنخفضة، العيش في أعماق المحيط حيث الظروف المستقرة

طول قرش جرينلاند

ويمكن أن يصل طول قرش جرينلاند إلى نحو 7 أمتار، كما أن نموه السنوي بطيء للغاية، وهو ما يجعل تحديد عمره بدقة مهمة صعبة.

