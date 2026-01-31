مسؤول إيراني: هناك تقدم في جهود إطلاق مفاوضات مع أمريكا

كتب- محمود الطوخي

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى مقرب من المرشد الأعلى، بوجود تقدم في الجهود المبذولة لإطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في منشور على منصة "إكس"، أن تشكيل إطار للمفاوضات يتقدم، معتبرا أن الحديث عن الحرب هو "رواية إعلامية مصطنعة".

وتأتي تصريحات لاريجاني المقرب من علي خامنئي، بعد زيارة قام بها إلى موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تُعد روسيا إحدى القنوات الأساسية المستخدمة لتمرير الرسائل بين طهران وواشنطن في الأيام الأخيرة.

من جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، بأن إيران تتفاوض بالفعل، مشيرا إلى تجارب سابقة في التعامل مع برنامجها النووي، ومؤكدا: "سنرى ما سيحدث".

وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع تعزيزات عسكرية أمريكية ضخمة في الخليج أمر بها ترامب تحسبا لضربة محتملة، رغم تأكيدات البيت الأبيض بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا ولا يزال مستعدا لاستكشاف الحلول الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد بلاده لاستئناف المحادثات النووية، مشترطا توقف واشنطن عن التهديد بشن هجوم عسكري.

وكشف عراقجي، أن تركيا ودولا أخرى تعمل حاليا على وضع "إطار عمل" يحدد مكان وجدول أعمال المحادثات لضمان "مفاوضات كريمة".

ويقلل مسؤولون أمريكيون من احتمالية التوصل إلى حل دبلوماسي سريع، معتبرين أن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن استعدادًا حقيقيًا لقبول الشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق.