قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" المتخصصة في تجارة الذهب، إن موجة التراجع الحالية التي يشهدها سعر الذهب، بعد تسجيله مستويات قياسية، هي ظاهرة طبيعية وسببها الرئيسي عمليات جني الأرباح من قبل المضاربين والمستثمرين.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المضاربين كانوا ينتظرون هذه اللحظة بعد الارتفاعات الكبيرة، مما جعل حركة البيع الحالية "طبيعية بالنسبة لهم"، مؤكدًا أن عمليات جني الأرباح كانت متوقعة، لكنها حدثت "بسرعة وحدة" أكبر من المتوقع، مما تسبب في "ارتباك شديد" داخل السوق.

وأشار إلى أن السوق يحاول حاليًا "لملمة شتاته" والعودة إلى حالة من الاستقرار، كاشفًا عن وجود فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، حيث يتجاوز السعر المحلي نظيره العالمي بأكثر من 300 جنيه، مؤكدًا أن هذه الفجوة ستشهد "عمليات تصحيح" مع بداية أسبوع التعاملات الجديد.

وتوقع المدير التنفيذي للمنصة أن "تستقر الأوضاع" في سوق الذهب بشكل ملحوظ بدءًا من يوم الاثنين المقبل، موضحًا أن الانخفاض العالمي في السعر يقدر بنحو 1000 جنيه (بالنسبة للتأثير المحسوب محليًا)، بينما كان الانخفاض الفعلي في السوق المحلية حوالي 800 جنيه فقط، مما يعني أن السوق المحلية "لم تستجب بنسبة 100%" للتغير العالمي، وإنما بنسبة تقترب من 90%.