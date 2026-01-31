الشعبة تكشف أسباب التراجع الحاد والمفاجئ الذي شهدته أسواق الذهب

كشف لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب التراجع الحاد والمفاجئ الذي شهدته أسواق الذهب العالمية، مؤكدًا أن هذا التصحيح محا أكثر من 7.4 تريليون دولار من القيمة السوقية في دقائق معدودة.

وقال منيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن سعر أوقية الذهب انخفض من حوالي 5600 دولار أول أمس إلى 4710 دولارات، مسجلاً تراجعًا بنسبة 15% بقيمة نقدية تُقدر بـ 900 دولار للأوقية.

وعن أسباب هذا الانهيار، أرجعها إلى عاملين رئيسيين، أولهما الحاجة الملحة لشركات التكنولوجيا والحسابات الأمريكية إلى تسوية مراكزها المالية بعد خسائر في البورصة، حيث يعد بيع الذهب "أسرع أدواتها" للحصول على سيولة. والثاني هو تحول فئة المضاربين إلى استخدام الذهب كأداة للمكاسب السريعة بدلاً من كونه مخزنًا للقيمة كما هو معتاد.

وأوضح أن هذا التخبط السريع تسبب في توقف محال الصاغة عن البيع مؤقتًا، قائلاً: "خلال 4 ساعات مؤشر البورصة العالمي بينزل 400 دولار... ومن الطبيعي توقف حركة البيع والشراء لساعة أو ساعتين حتى استقرار السوق".

ولفت إلى أن التراجع دفع بحركة شراء واسعة من المواطنين للتحوط، موضحًا أن الجنيه الذهب تراجع من قرب 60 ألف جنيه إلى حوالي 53,760 جنيهًا.

واختتم لطفي منيب بنصيحة للمواطنين، قائلاً: "بقول لكل المواطنين الذهب مخزن للقيمة... والذهب ليس للمضاربة.. الي يشتري يبقى عارف أنه هيخزنه لمدة سنة على الأقل"، معربًا عن توقعه بأن يعود الذهب للصعود مرة أخرى لكنه "لن يصل للنقطة التي كان عندها" في القمة السابقة.