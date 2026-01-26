تشير الحسابات الفلكية إلى أن فترات الصيام في شهر رمضان هذا العام ستتراوح بين 12 و13 ساعة في معظم الدول العربية.

ويعود قصر ساعات الصيام هذا العام إلى توقيت شهر رمضان الذي يتزامن مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي.

ونتيجة لذلك، ستطول ساعات النهار تدريجيا طوال الشهر، مما يجعل الأيام الأخيرة من رمضان أطول قليلا من الأيام الأولى، وفقا لـ "gulfnews".

لماذا تختلف ساعات الصيام؟

تختلف مدة الصيام من بلد لآخر بسبب الموقع الجغرافي، فالبلدان الأقرب إلى خط الاستواء تشهد نهارا مستقرا، بينما تشهد البلدان الشمالية أو الجنوبية تباينا موسميا في طول النهار.

ونظرا لأن شهر رمضان في عام 2026 سيقع قبل الاعتدال الربيعي، ستشهد معظم الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أياما أقصر في بداية الشهر مع زيادة تدريجية في طول ساعات الصيام خلال الأيام التالية.

على سبيل المثال، في مصر من المتوقع أن تبدأ ساعات الصيام في رمضان 2026 بحوالي 12 ساعة و40 دقيقة، ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى 13 ساعة بنهاية الشهر.

من المتوقع أن تسهم درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء في تقليل الجهد البدني المطلوب خلال الصيام، مما يجعل الصيام أكثر راحة.

ومن المتوقع حدوث نمط مماثل في جميع أنحاء دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان، حيث من المتوقع أن تظل فترات الصيام ضمن نفس النطاق الزمني من 12 إلى 13 ساعة مع اختلافات طفيفة بين المدن

وفي بلاد الشام والعراق من المتوقع أن تتبع ساعات الصيام مسارا مشابها، في حين أن دول شمال إفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس، قد تشهد اختلافات طفيفة بسبب خط الطول وأوقات غروب الشمس.

على سبيل المثال في نيويورك من المتوقع أن تبدأ ساعات الصيام عند حوالي 12 ساعة ونصف وتزداد إلى حوالي 13 ساعة أو أكثر مع تقدم شهر رمضان إلى أوائل مارس.

وفي أجزاء من أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والدول الاسكندنافية، سيصوم المسلمون أياما أطول، نظرا لارتفاع خط العرض الجغرافي للقارة.

وفي رمضانات سابقة، واجه المسلمون المقيمون في أجزاء من شمال روسيا وجرينلاند وأيسلندا تحديات فريدة، حيث امتدت أوقات الصيام لأكثر من 16 ساعة أو في حالات نادرة قصرت بشكل كبير بسبب الليل أو النهار القطبي.

