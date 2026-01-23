بيوت من ملح.. 15 صور لأغرب المنازل حول العالم

يضم كوكب الأرض وجهات سياحية تتجاوز المألوف، أماكن تتحدى الخيال وتكشف عن جمال طبيعي نادر لا يتكرر.

وفقا لموقع Original Travel، نستعرض أغرب 4 أماكن سياحية في العالم، تتميز بظواهر طبيعية فريدة وتنوع بصري مذهل.

بحر النجوم - جزر المالديف

تعرف جزر المالديف عالميا بشواطئها البيضاء ومياهها الفيروزية الهادئة، إلا أن سحرها الحقيقي يظهر ليلا من خلال ظاهرة طبيعية نادرة تعرف باسم "بحر النجوم".

وخلال الفترة الممتدة بين شهري يونيو وأكتوبر، تتحول مياه البحر عند حلول الظلام إلى مشهد بصري استثنائي، حيث تتلألأ بالأضواء الزرقاء نتيجة كائنات بحرية دقيقة مضيئة، ما يمنح الزائر إحساسا وكأن النجوم قد انتقلت من السماء إلى سطح البحر.

كهف الكريستال - المكسيك

في أعماق منجم نايكا بولاية تشيهواهوا المكسيكية، يقع كهف الكريستال، أحد أكثر المواقع الطبيعية غرابة في العالم، وموطن لأكبر بلورات طبيعية تم اكتشافها حتى اليوم.

تصل بعض هذه البلورات إلى أطوال هائلة تمتد من أرضية الكهف حتى سقفه، في مشهد يثير الدهشة.

وبسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة داخل الكهف، لا يمكن دخوله إلا باستخدام معدات وبدلات خاصة، ما يزيد من غموضه ويحد من الوصول إليه.

نهر الألوان الخمسة- كولومبيا

يعد نهر كانيو كريستاليس، المعروف باسم "نهر الألوان الخمسة"، من أغرب الظواهر الطبيعية في العالم، ويقع في قلب كولومبيا.

تعود فرادة هذا النهر إلى تغير ألوان قاعه خلال أشهر الصيف، حيث يكتسي باللون الأحمر الزاهي نتيجة نمو نوع نادر من الطحالب يتفاعل مع أشعة الشمس.

كما تظهر ألوان أخرى مثل الأصفر والأخضر والأزرق والأسود، بحسب الموسم وظروف الإضاءة، ما يمنحه مظهرا أشبه بلوحة فنية طبيعية متحركة.

شق سيلفرا - أيسلندا

تشتهر أيسلندا بطبيعتها الفريدة ومناظرها الجيولوجية الاستثنائية، ويعد شق سيلفرا في منتزه ثينجفيلير الوطني أحد أبرز معالمها.

يمثل هذا الشق نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الأوراسية مع الصفيحة الأمريكية الشمالية، مكونا صدعا عميقا مملوءا بمياه شديدة الصفاء.

ويتيح الموقع للزوار تجربة نادرة تتمثل في السباحة أو الغوص بين قارتين في آن واحد، في مشهد يجمع بين الجمال الطبيعي والعلم الجيولوجي.

