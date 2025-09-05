طفل يتجول فوق جسر قطار مرتفع وهذا ما حدث له.. فيديو مرعب وصور صادمة

كتب – سيد متولي

في واقعة مرعبة، شوهد طفل يسير بمفرده على سكة قطار مرتفع في متنزه "هيرشي بارك" بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وسط محاولات المارة لإنقاذه.

وبحسب ديلي ميل، بدأت الواقعة عندما أبلغت عائلة بفقدان طفلها نحو الساعة الخامسة مساء، وخلال عمليات البحث، تبين أن الطفل تمكن من التسلل إلى منطقة قطار المونوريل المغلقة بسلاسل وحواجز.

وظل الطفل قرابة عشرين دقيقة في المحطة المغلقة، قبل أن يبدأ بالمشي على السكة، في مشهد مرعب.

وأظهرت صور مرعبة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل وهو يسير على طول المسارات التي تحيط بالمنتزه بأكمله، بينما تجمع حشد من الناس لتوجيهه إلى مكان آمن.

وبدا أن الصبي قد أصيب بالذهول من الأصوات الصاخبة فوضع يديه على أذنيه وبدأ يمشي ذهابا وإيابا، وفي نهاية المطاف، تمكن أحد الرجال من الصعود إلى سطح أحد أكشاك بيع الطعام، وقفز على القضبان وأمسك بالصبي، ثم أنزله إلى مكان آمن.

وعاد الطفل إلى أسرته بسلام، ولم يتعرض لأي أذى، في حين أعربت إدارة المنتزه عن تقديرها لوعي الزوار وسرعة استجابة فريقها الأمني، مشددة على التزامها بتأمين أعلى معايير السلامة.

كما أشاد مستخدمو مواقع التواصل بالشخصين اللذين صعدا لإنقاذ الطفل، واعتبروا أن تدخلهما السريع حال دون وقوع كارثة.

وقال أحدهم: "بعض الأبطال... لا يرتدون عباءات"، وأضاف آخر: "أراهن أن هذا الرجل أب لأنه لم يتردد وتدخل بسرعة".

"شكرًا للرجلين اللذين تسلقا وأنقذاه، لم يترددا وتصرفا بسرعة! سعيد بسلامته"، قال شخص ثالث.

