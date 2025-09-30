بكل هدوء.. أم تصطحب طفلتها إلى المستشفى بعد غرس سكين في رأسها



أثار مقطع فيديو صادم، يظهر أمًا تأخذ ابنتها الصغيرة بهدوء إلى المستشفى، بسكين فاكهة مغروس في رأس الطفلة، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت هذه الحادثة إلى النور في 15 أغسطس عندما نشر أحد مستخدمي الإنترنت مقطع فيديو يظهر أمًا وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات تمشيان وكأن شيئًا لم يحدث في مستشفى دونجتشوان الشعبي في كونمينج بمقاطعة يونان في جنوب غرب الصين، بحسب موقع scmp.

كانت والدة الفتاة، ولقبها هو، تغير ملاءات السرير عندما أرجحت ملاءة عن طريق الخطأ، ما تسبب في طيران سكين فاكهة قريب وضرب رأس ابنتها أثناء اللعب.

لكن أحد أفراد طاقم المستشفى قال إن الأم اعترفت بأنها التقطت السكين "لتخويف" ابنتها الصاخبة أثناء نوبة غضبها وضربت الفتاة في رأسها عن طريق الخطأ.

استقرت الشفرة، التي يُقدر طولها بخمسة عشر سنتيمترًا، في جمجمة الفتاة فوق أذنها اليمنى مباشرة، وظل جزء من السكين مكشوفًا بشكل واضح.

حاولت "هو" إزالة السكين لكنها فشلت، وبدلاً من الاتصال بالإسعاف، ذهبت هي وابنتها إلى المستشفى.

ويُظهر مقطع فيديو الطفلة وهي تدخل المستشفى بهدوء، والسكين مغروسة في رأسها، تمسك والدتها بيدها، بينما يرشدهما أحد أفراد طاقم المستشفى، يرتدي معطفًا أبيض.

ونجح الطاقم الطبي في إزالة السكين، وتتواجد الفتاة في المستشفى بحالة مستقرة.

وأصدرت الشرطة قرارا رسميا باعتبار الحادث عرضيا، مؤكدة عدم وجود أي نية إجرامية وراءه.

وقال طبيب لصحيفة "تشاينا بيزنس فيو" إن السكين انغرز في جمجمة الطفل دون أن يسبب أضرارا قاتلة فورية بسبب ليونة جمجمة الطفلة.

لو أن والدة الفتاة سحبت السكين بتهور، لكان الخطر هائلاً.،كان الإجراء الصحيح هو طلب المساعدة الطبية المتخصصة فورًا، كما قال الطبيب.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ما ترك الملايين في حالة من عدم التصديق وأثار انتقادات واسعة النطاق للأم.

قال أحدهم: "هل هذه الأم طبيعية أصلًا؟ على الشرطة أن تتابع الأمر."

بينما كتب آخر: "مسكينة، حتى أنها مشت إلى المستشفى بهدوء. الحمد لله أنها بخير".

"أم هادئة، وطفلة هادئة، وطبيب ثابت، وأنا مصدوم"، قال شخص ثالث.

