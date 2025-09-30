سرقة حذاء العريس.. أغرب 5 طقوس للأفراح حول العالم



الزواج في حد ذاته حدث استثنائي، لكن بعض الشعوب حول العالم أضافت له لمسة من الغرابة والدهشة، بطقوس قد تبدو للبعض صادمة، لكنها تحمل رمزية خاصة داخل ثقافتها.

وفي السطور التالية أغرب عادات الزواج حول العالم والتي رغم اختلافها وغرابتها تظل تحمل نفس الهدف وهو إضفاء أجواء من المرح والألفة بين العروسين وتقوية الروابط بينهما، وفقا لموقع "تايمز أوف أنديا".



رش العروس بالرمال



في اسكتلندا مثلًا يُخضعون العروسين لاختبار صلابة غير مألوف؛ إذ يقوم الأصدقاء برشّهما بمزيج من الرماد والدقيق وحتى الأوساخ، في طقس يُعرف بـ"تلطيخ العروس"، بهدف التأكيد أن من يتحمل هذه التجربة، قادر على تحمل صعوبات الحياة الزوجية.



سرقة حذاء العريس



أما في الهند، فالأمر يتحول إلى لعبة مرحة؛ إذ تُقدِم شقيقات العروس على خطف حذاء العريس وإخفائه، ليجبر على دفع فدية أو هدية مقابل استعادته، في مشهد يشيع أجواء من الضحك وكسر الجدية.



كسر الأطباق



الألمان بدورهم لا يتخلّون عن الرمز العملي، فيقوم الضيوف بكسر الأطباق والأواني قبل الزفاف، ليتولى العروسان تنظيف الفوضى معًا، في إشارة رمزية للتعاون والمشاركة في مواجهة تحديات الحياة.



قطع شجرة



وفي النمسا، يُقدَّم للعروسين جذع شجرة يتعين عليهما قطعه بالمنشار أمام الحضور، وكأنها رسالة واضحة مفادها بأنه لا زواج ناجح من دون العمل المشترك والجهد المتبادل.



خطف العروس



أما الأغرب، فيظهر في بعض مناطق رومانيا وآسيا الوسطى، حيث يتم "خطف" العروس بشكل رمزي قبل الزفاف، ليبدأ العريس رحلة تفاوض مليئة بالمساومات والهدايا حتى يستعيدها، في طقس يجمع بين الدراما والفكاهة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض