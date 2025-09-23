مفاجأة غريبة.. مياه بيضاء كاللبن تتدفق في منازل مدينة عربية (فيديو)

فوجئ سكان مدينة عراقية بتغير لون مياه الشبكة العامة، لتصبح بيضاء كاللبن بدلا من شفافية المياه العادية، ما أثار مخاوف كبيرة حول صلاحيتها للاستخدام البشري والحيواني.

وسجل أحد سكان منطقة "البهادرية" التابعة لقضاء "أبي الخصيب" في محافظة البصرة، جنوبي العراق، مقطع فيديو يظهر المياه باللون الأبيض، واصفا إياها بأنها أقرب للحليب المكثف، مؤكدا أنها غير صالحة للشرب أو الاستخدام اليومي.

وانتشر الفيديو بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا واسعا بين العراقيين، الذين عبر كثير منهم عن استيائهم وسخروا من جودة مياه الشبكة، خاصة مع استخدام تعبير "الحليب المكثف" لوصفها.

وأكد عدد من السكان المحليين في المنطقة تكرار هذه الظاهرة، فيما اشتكى آخرون من مناطق أخرى في محافظة البصرة من تلوث وملوحة متزايدة في مياه الشبكة العامة، المعروفة محليا باسم مياه "الإسالة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.