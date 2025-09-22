اختيارك مش صدفة.. ماذا يكشف لونك المفضل عنك؟

منذ سنوات طويلة كان السؤال "إيه لونك المفضل؟" مجرد بداية لحديث عابر، لكن العلم بيقول إن الإجابة ممكن تكشف أسرار عن شخصيتك وعمرك كمان.

الألوان والأجيال

فبحسب دراسة أعدها البروفيسورة سابين رواود من مدرسة إدارة الأعمال في فرنسا، والباحثة روز بيدو من جامعة باريس، فإن الألوان المفضلة للأشخاص مش مجرد ذوق فردي، لكنها مرتبطة بأجيال كاملة وقيمها ونظرتها للحياة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

الألوان عبر الأجيال

جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية

يميل إلى الألوان المحايدة والهادئة مثل درجات الباستيل، ومع سبعينيات القرن العشرين أضيفت إليها الألوان الترابية المستوحاة من الطبيعة كاللون الأخضر والبني والأحمر الصدئي.

جيل الألفية

ارتبط باللون الوردي الباستيل المعروف بـ"الوردي الألفي"، الذي أصبح رمزًا للتفاؤل والخفة والتحدي للرموز التقليدية المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

جيل زد

تميز باستخدام ألوان جريئة كاللون الأصفر والبنفسجي، ومع عام 2024 برز بقوة اللون الأخضر الفاقع المعروف باسم "برات جرين" الذي اشتهر بفضل المغنية البريطانية شارلي XCX.

جيل ألفا

على الرغم من حداثته، إلا أن ملامحه اللونية بدأت تتشكل بين ميل نحو الألوان الطبيعية المريحة، والانجذاب إلى الألوان الاصطناعية المشبعة المستوحاة من العالم الرقمي.

وأشار الباحثان إلى أن الألوان ليست ثابتة، بل تعود في دورات متكررة شبيهة بالموضة، لكنها تكتسب في كل مرة معاني جديدة، وهو ما يمنحها قوة خاصة في التواصل البصري والإعلامي، إذ تعكس روح العصر وتتيح في الوقت نفسه مجالًا لإعادة التفسير.

