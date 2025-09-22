"وحش البحر الكيوت".. اكتشاف سمكة حلزون تشبه شخصية بوكيمون

في عمق يتجاوز 3300 مترًا تحت سطح البحر، حيث الظلام الدامس والضغط الهائل، نجح فريق من العلماء في رصد نوع جديد من أسماك الحلزون، وصفه البعض بأنه "أجمل وحش بحري" تم اكتشافه حتى الآن، فيما شبّهه آخرون بشخصية من لعبة الكارتون الشهيرة «بوكيمون».

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن البحث الذي قادته فرق من معهد مونتيري للأبحاث البحرية (MBARI) بكاليفورنيا كشف عن هذا الكائن الغريب لأول مرة عام 2019، باستخدام مركبة آلية مسيّرة خلال رحلة استكشافية في "وادي مونتيري" على بعد 100 كيلومتر من الساحل الأمريكي.

السمكة وهي أنثى بالغة طولها 9.2 سم، تميّزت بلون وردي لافت وعينين كبيرتين ورأس دائري وزعانف صدرية عريضة، إلى جانب ملمس جسدها المليء بنتوءات صغيرة، ما منحها اسمها العلمي الجديد، السمكة الحلزونية المتعرجة.

اكتشاف فريد من نوعه

وحلّل الباحثون العينة باستخدام تقنيات متقدمة كالمجهر والفحص ثلاثي الأبعاد، ليتضح أنها نوع لم يوصف من قبل، ضمن عائلة تضم أكثر من 400 نوع من أسماك الحلزون المنتشرة حول العالم، من مياه المد والجزر الضحلة إلى أخاديد المحيط السحيقة.

إلى جانب هذه السمكة، تم التعرف على نوعين جديدين آخرين، هما السمكة الحلزونية الداكنة وهي سوداء بالكامل ذات رأس مستدير وفم أفقي، والسمكة الحلزونية الأنيقة وهي تتميز بجسم طويل مضغوط جانبيًا ولون أسود، وتفتقر إلى القرص البطني الموجود لدى معظم الأنواع.

بين العلم والجمهور

الفيديو الذي نشره الباحثون عن السمكة الجديدة أثار موجة تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، وصفها البعض بأنها "كائن لطيف بشكل غير متوقع"، فيما قال آخرون إنها "أشبه ببوكيمون حيّ".

البروفيسورة ماكينزي جيرينجر من جامعة ولاية نيويورك أكدت أن الاكتشاف يذكّرنا بمدى تنوع الحياة في أعماق البحار، وبأن المحيطات ما زالت تخفي أسرارًا كثيرة لم تُكتشف بعد.

يُذكر أن أسماك الحلزون تمتلك أجسامًا هلامية ورؤوسًا كبيرة وذيولًا نحيلة، وبعضها يملك قرصًا بطنيًا يساعدها على الالتصاق بقاع البحر أو "الركوب" على كائنات بحرية أكبر، وهي أيضًا تحمل الرقم القياسي كأعمق الأسماك معيشة على كوكب الأرض.

