ما قصة أول زي مدرسي في العالم؟.. اعرف مراحل تطوره

كتب – سيد متولي

مع عودة الدراسة من جديد، تقبل الأسر المصرية على شراء الزي المدرسي والذي ختلف باختلاف كل مدرسة، لكن هل تعرق قصة أول زي مدرسي في العالم ومراحل تطوره؟.

وبحسب موقع pinkvilla، فإن أول زي مدرسي مسجل في إنجلترا في عام 1222، حين طلب من التلاميذ ارتداء رداء يعرف بـ"كابا كلوزا".

مدارس العباءة الزرقاء

أما الزي المدرسي الحديث فبدأ في القرن الـ16، عندما فرضت مدرسة مستشفى المسيح زيا رسميا يتكون من عباءة زرقاء وجوارب صفراء، ما أكسبها لقب "مدارس العباءة الزرقاء".

قبعة سوداء وبدلة بذيل

وأصبح الزي المدرسي بعد ذلك رمزا للطبقة العليا، واعتمدته المدارس الخاصة والإعدادية، وكان يتضمن قبعة سوداء وبدلة بذيل حتى عام 1972.

تطور الزي المدرسي

وحاليا، يفرض الزي في المدارس الابتدائية والثانوية بإنجلترا، إذ تطور ليشمل جاكيت وربطة عنق، رغم احتفاظ بعض المدارس القديمة بزيها التقليدي.

ومع التطور، شمل الزي الرسمي للمرحلة الابتدائية مريلة وقميص "كاروهات" للفتيات وبنطلون كحلي للأولاد، وفي المرحلة الإعدادية، ارتدت الفتيات بلوزة بيضاء وتنورة رمادية، بينما ارتدى الأولاد قميصا أبيض وبنطلونا رماديا.

أما في المرحلة الثانوية، فكان الزي بلوزة بيضاء وتنورة كحلي للفتيات، وبنطلون كحلي وقميص أبيض للأولاد، ومع مرور الوقت، أصبح الزي المدرسي ملونا وتنوعت ألوانه من مدرسة لأخرى.